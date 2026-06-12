Korea Południowa wyrwała wygraną. Padł gol w stylu Puszczy Niepołomice [WIDEO]

07:07, 12. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Korea Południowa rozpoczęła mundial od zwycięstwa, choć mecz z Czechami nie układał się po jej myśli. Spotkanie w Guadalajarze przyniosło odwrócenie wyniku i bramkę po schemacie dobrze znanym z polskich boisk.

Hwang In-beom, Son Heung-min
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hwang In-beom, Son Heung-min

Czechy strzeliły po akcji jak Puszcza Niepołomice

Korea Południowa wygrała z Czechami 2:1 w meczu grupy A mistrzostw świata. Spotkanie długo nie przynosiło bramek, ale po przerwie zaczęło się dziać znacznie więcej.

Czesi objęli prowadzenie w 59. minucie. Vladimir Coufal wykonał daleki wrzut z autu, a Ladislav Krejci wygrał walkę w powietrzu i głową skierował piłkę do siatki. To był gol po schemacie, który polscy kibice dobrze kojarzą z Puszczą Niepołomice pod wodzą Tomasza Tułacza.

Zespół z Niepołomic przez lata wykorzystywał dalekie wrzuty z autu jako stały element gry ofensywnej. Po takich akcjach Puszcza regularnie stwarzała zagrożenie i wielokrotnie zdobywała bramki. Czesi zastosowali podobny wariant na mundialu i przez moment byli na dobrej drodze do zdobycia punktów.

Korea Południowa odwróciła wynik

Odpowiedź Korei Południowej przyszła osiem minut później. Lee Kang-in zagrał prostopadłą piłkę do Hwang In-beoma, a ten zszedł do środka i prawą nogą uderzył nisko w dalszy róg.

Decydujący gol padł po wejściu Oh Hyeon-gyu. Napastnik zastąpił Son Heung-mina, który miał kilka sytuacji, ale nie był skuteczny. Zmiennik wykorzystał szansę i zapewnił Korei trzy punkty.

Czesi mogli jeszcze wrócić do gry po stałym fragmencie. Tomas Soucek trafił do siatki po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, ale bramka nie została uznana z powodu spalonego.

Korea Południowa po pierwszej kolejce ma trzy punkty, podobnie jak Meksyk, który wcześniej pokonał RPA 2:0. W następnym meczu Koreańczycy zmierzą się z Meksykiem, a Czesi zagrają z Republiką Południowej Afryki.

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