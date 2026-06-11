Były gole i czerwoni kartki. Działo się w meczu otwarcia mundialu [WIDEO]

Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki w meczu otwarcia mistrzostw świata 2026. Emocji nie brakowało, choć w starciu na legendarnym Estadio Azteca dzieliła i rządziła tylko jedna drużyna.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Quinones

Meksyk pokonał RPA na rozpoczęcie mistrzostw świata 2026

Mecz otwarcia mistrzostw świata zawsze rozpoczyna się z wielką pompą. Nie inaczej było tym razem. FIFA przygotowała wielką ceremonię, na której nie brakowało gwiazd sceny muzycznej. Największe show zrobiła oczywiście Shakira.

Spotkanie Meksyku z RPA było bardzo jednostronne praktycznie przez całą rywalizację. Współgospodarze mundialu rzucili się na swojego rywala od pierwszego gwizdka arbitra i w pełni zdominowali boiskowe wydarzenia. Popularna „Bafana Bafana” miała ogromne problemy z przedostaniem się na połowę rywala. Idealnie podsumowuje to fakt, że pierwszy strzał na bramkę Meksyku został oddany w 38. minucie.



Meksyk bardzo szybko otworzył wynik spotkania. Już po dziewięciu minutach rywalizacji prowadził 1:0 wykorzystując fatalny błąd rywala w rozegraniu piłki od własnej bramki. Na listę strzelców wpisał się Quinones. Gospodarze w tej części spotkania zmarnowali kilka dogodnych sytuacji. Świetnie spisywał się na linii Williams. Ratował go też słupek.

𝐏𝐈𝐄𝐑𝐖𝐒𝐙𝐘 𝐆𝐎𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋𝐔 𝟐𝟎𝟐𝟔❗



𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐳𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐥𝐚 𝐌𝐞𝐤𝐬𝐲𝐤𝐮 𝐰 𝐦𝐞𝐜𝐳𝐮 𝐨𝐭𝐰𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚 ⚽



🔴📲 Transmisja online meczu Meksyk vs RPA ▶️ https://t.co/2cKEfWNs59 pic.twitter.com/hA7OgvpMAw — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 11, 2026

Po zmianie stron do ataku ponownie ruszył Meksyk. W 49. minucie faulem ratował się Sithole, który powstrzymał wychodzącego na czystą pozycję zawodnika gospodarzy. Za to zagranie otrzymał czerwoną kartkę, która miała ogromny wpływ na kolejne minuty. Gospodarze przejęli całkowitą kontrolę na tym pojedynkiem.

𝗣𝗶𝗲𝗿𝘄𝘀𝘇𝗮 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗼𝗻𝗮 𝗸𝗮𝗿𝘁𝗮 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝘂 𝟮𝟬𝟮𝟲 🟥 𝐘𝐚𝐲𝐚 𝐒𝐢𝐭𝐡𝐨𝐥𝐞 wyrzucony z boiska za faul… chyba nie ma wątpliwości?



🔴📲 Transmisja online meczu Meksyk vs RPA ▶️ https://t.co/2cKEfWNs59 pic.twitter.com/42Hi2jtMhL — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 11, 2026

W 67. minucie na 2:0 podwyższył Raul Jimenez, który wykończył akcję precyzyjnym strzałem głową. Azteca oszalała po raz drugi, choć ten gol sprawił, że emocje w końcówce zmalały. RPA nie miało żadnych argumentów, by powalczyć o odwrócenie rezultatu. Meksyk z kolei powoli konstruował kolejne ataki.

𝐑𝐚𝐮𝐥 𝐉𝐢𝐦𝐞𝐧𝐞𝐳 𝐦𝐚 𝐰𝐫𝐞𝐬𝐳𝐜𝐢𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐧𝐚 𝐦𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥𝐮!



🔴📲 Transmisja online meczu Meksyk vs RPA ▶️ https://t.co/2cKEfWNs59 pic.twitter.com/TZSxLED9XF — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 11, 2026

Co więcej, RPA kończyło ten mecz w „dziewiątkę”. W 84. minucie za uderzenie ręką w twarz rywala czerwoną kartkę obejrzał Zwane. Okazało się jednak, że to nie było ostatnie „czerwo” w tej rywalizacji. W doliczonym czasie gry wyrzucony z boiska został też zawodnik Meksyku. Montes sfaulował wychodzącego sam na sam zawodnika rywali.

Meksyk pewnie zwyciężył 2:0. Drużyna z Afryki zaprezentowała się bardzo słabo.