Były gole i czerwoni kartki. Działo się w meczu otwarcia mundialu [WIDEO]

Meksyk pokonał RPA na rozpoczęcie mistrzostw świata 2026
Mecz otwarcia mistrzostw świata zawsze rozpoczyna się z wielką pompą. Nie inaczej było tym razem. FIFA przygotowała wielką ceremonię, na której nie brakowało gwiazd sceny muzycznej. Największe show zrobiła oczywiście Shakira.
Spotkanie Meksyku z RPA było bardzo jednostronne praktycznie przez całą rywalizację. Współgospodarze mundialu rzucili się na swojego rywala od pierwszego gwizdka arbitra i w pełni zdominowali boiskowe wydarzenia. Popularna „Bafana Bafana” miała ogromne problemy z przedostaniem się na połowę rywala. Idealnie podsumowuje to fakt, że pierwszy strzał na bramkę Meksyku został oddany w 38. minucie.
Meksyk bardzo szybko otworzył wynik spotkania. Już po dziewięciu minutach rywalizacji prowadził 1:0 wykorzystując fatalny błąd rywala w rozegraniu piłki od własnej bramki. Na listę strzelców wpisał się Quinones. Gospodarze w tej części spotkania zmarnowali kilka dogodnych sytuacji. Świetnie spisywał się na linii Williams. Ratował go też słupek.
Po zmianie stron do ataku ponownie ruszył Meksyk. W 49. minucie faulem ratował się Sithole, który powstrzymał wychodzącego na czystą pozycję zawodnika gospodarzy. Za to zagranie otrzymał czerwoną kartkę, która miała ogromny wpływ na kolejne minuty. Gospodarze przejęli całkowitą kontrolę na tym pojedynkiem.
W 67. minucie na 2:0 podwyższył Raul Jimenez, który wykończył akcję precyzyjnym strzałem głową. Azteca oszalała po raz drugi, choć ten gol sprawił, że emocje w końcówce zmalały. RPA nie miało żadnych argumentów, by powalczyć o odwrócenie rezultatu. Meksyk z kolei powoli konstruował kolejne ataki.
Co więcej, RPA kończyło ten mecz w „dziewiątkę”. W 84. minucie za uderzenie ręką w twarz rywala czerwoną kartkę obejrzał Zwane. Okazało się jednak, że to nie było ostatnie „czerwo” w tej rywalizacji. W doliczonym czasie gry wyrzucony z boiska został też zawodnik Meksyku. Montes sfaulował wychodzącego sam na sam zawodnika rywali.
Meksyk pewnie zwyciężył 2:0. Drużyna z Afryki zaprezentowała się bardzo słabo.