Najpierw Milik w 51. minucie, później w 88. Mila. Manuel Neuer dwukrotnie musiał sięgać do siatki, a Niemcy wyjechali z Warszawy bez punktów w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy 2016. 11 października 2014 roku reprezentacja Polski pod wodzą Adama Nawałki zaliczyła historyczne, pierwsze i jedyne, zwycięstwo nad ekipą Die Mannschaft. Po blisko dziewięciu latach od tamtego wydarzenia przyglądamy się dalszym losom bohaterów starcia na PGE Narodowym. Kto już rozstał się z boiskiem. Kto zmienił dyscyplinę, a kto nadal stanowi o sile kadry?

PressFocus Na zdjęciu: Polska – Niemcy (11.10.2014)

Po dziesięciu latach od historycznego meczu Polska – Niemcy Biało Czerwoni znowu zagrają z Die Mannschaft na Stadionie Narodowym

Kilku piłkarzy ze zwycięskiego składu już zakończyło piłkarskie kariery, a jeden z nich zmienił dyscyplinę, chociaż nadal “kopie piłkę”

Trzech zawodników z wyjściowej jedenastki nadal może liczyć na regularne powołania

Podstawowa jedenastka meczu Polska – Niemcy (11.10.2014)

Wojciech Szczęsny

W spotkaniu Polska – Niemcy Wojciech Szczęsny zatrzymał aż osiem strzałów rywali. Golkiper Biało-Czerwonych zaprezentował się znakomicie, a niektóre portale, w tym WhoScored.com, ocenił jego występ jako perfekcyjny. Zaskoczyć ówczesnego bramkarza Arsenalu próbowali Bellarabi, Muller i Schurrle, jednak żaden z nich nie zdołał umieścić piłki w siatce. Swoją szansę miał także Lukas Podolski, ale po jego uderzeniu futbolówka zatrzymała się na słupku.

Dzisiaj 33-letni Szczęsny zamyka już szósty sezon w koszulce Juventusu, do którego trafił po dwóch latach spędzonych w Romie. W Turynie o miejsce w składzie rywalizował z legendarnym Gianluigim Buffonem, natomiast w Rzymie jego konkurentem do gry był Alisson, obecnie zawodnik Liverpoolu.

Jakub Wawrzyniak

Były zawodnik Legii Warszawa jest kojarzony przede wszystkim z meczem, który miał miejsce trzy lata wcześniej. Efektowny wślizg Jakuba Wawrzyniaka otworzył naszym rywalom drogę do wyrównującej bramki w samej końcówce spotkania. Natomiast w starciu, które dzisiaj wspominamy, lewy obrońca rozegrał 84 minuty i zanotował solidny występ.

Do pojedynku z Die Mannschaft lewonożny zawodnik przystępował jako piłkarz Amkara Perm. W styczniu 2015 wrócił do Polski i związał się z Lechią Gdańsk, a przed sezonem 2017/18 przeniósł się do GKS-u Katowice, gdzie w lecie 2019 roku zakończył profesjonalną karierę. Teraz Wawrzyniak jest ekspertem stacji TVP Sport.

Kamil Glik

Wieloletnia podpora reprezentacji Polski w starciu z naszymi zachodnimi sąsiadami stworzyła duet stoperów z Łukaszem Szukałą. Selekcjonerzy się zmieniali, a Kamil Glik ciągle był powoływany. Tym razem, na zgrupowanie przed meczami z Niemcami i Mołdawią, 35-latek nie został zaproszony i na razie licznik jego występów zatrzymał się na licznie 103. Jeżeli potwierdzą się pogłoski o jego przenosinach do Palermo, a urodzony w Jastrzębiu-Zdroju defensor wróci do optymalnej dyspozycji fizycznej, Fernando Santos może dać mu kolejną szansę.

Łukasz Szukała

Łukasz Szukała to kolejny członek zwycięskiego składu, który już nie kontynuuje piłkarskiej kariery. Od ponad czterech lat 17-krotny reprezentant Polski pozostaje na futbolowej emeryturze, na którą udał się po rozstaniu z tureckim Ankaragücü. Przed transferem do stołecznego klubu gdańszczanin zakładał koszulkę Osmanlisporu i Al-Ittihad, którego zawodnikiem od przyszłego sezonu będzie… Karim Benzema.

Czym obecnie zajmuje się Szukała? Niemal dwa lata temu Sebastian Staszewski pisał, że środkowy obrońca nie pracuje przy swoim byłym zawodzie, a “prowadzi życie rentiera i biznes”.

Łukasz Piszczek

38-letni Łukasz Piszczek, który w potyczce Polska – Niemcy zanotował asystę przy trafieniu Arkadiusza Milika, nadal jest aktywnym zawodnikiem. Po zakończeniu jedenastoletniej przygody z Borussią Dortmund defensor dołączył do LKS-u Goczałkowice-Zdrój, czyli klubu, w którym rozpoczął karierę juniorską. W tym sezonie 66-krotny reprezentant Biało-Czerwonych zanotował dziesięć występów i strzelił jednego gola na poziomie 3. ligi. Dwukrotny mistrz Niemiec z BVB realizuje się także jako ekspert stacji Viaplay. Ponadto w lutym ukończył kurs trenerski kurs UEFA A.

Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak to drugi największy nieobecny trwającego zgrupowania. Fernando Santos postanowił nie korzystać z usług pomocnika Al-Shabab, który wcześniej regularnie meldował się w podstawowym składzie. W tym sezonie Saudi Pro League były piłkarz m.in. Sevilli i PSG zaliczył 30 meczów, zdobył trzy bramki i zapisał na swoim koncie dwie asysty. Jego klub zakończył ligowe zmagania na 4. lokacie.

Tomasz Jodłowiec

– Wiem, że mam 37 lat czyli sporo, ale póki będę się dobrze czuł, to nie będę myślał o końcu kariery – to aktualna rzeczywistość Tomasza Jodłowca. W rozmowie z portalem Legia. Net defensywny pomocnik wypowiedział się na temat swojej najbliższej przyszłości. 49-krotny reprezentant Polski obecnie zakłada koszulkę Podbeskidzia Bielsko-Biała, do którego wrócił po 16 latach. W starciu z Niemcami siedmiokrotny mistrz naszego kraju stworzył duet w środku pola z Grzegorzem Krychowiakiem.

Maciej Rybus

Maciej Rybus to bez wątpienia postać, która od ponad roku, czyli początku agresji Rosji na Ukrainę, wzbudza wiele emocji. Lewonożny obrońca od wielu lat występuje w kraju agresora, gdzie założył rodzinę, i wszystko wskazuje na to, że po odejściu ze Spartaka Moskwa będzie kontynuował swoją karierę w Premier Lidze. Ten sezon był dla niego wyjątkowo nieudany, ponieważ zaliczył zaledwie 12 spotkań.

Kamil Grosicki

Niegdyś jedna z czołowych postaci kadry, dzisiaj zawodnik, którego powrotu domaga się wielu. Kamil Grosicki w lecie 2021 roku wrócił do kraju po zagranicznych wojażach i szybko zapracował sobie na status jednego z najlepszych zawodników PKO BP Ekstraklasy. W tym sezonie skrzydłowy w 34 ligowych meczach strzelił 13 goli i zanotował osiem asyst, co pozwoliło mu sięgnąć po tytuł Piłkarza Sezonu 2022/23. Wychowanek Portowców z pewnością nie porzucił marzeń o ponownej grze w reprezentacji.

Arkadiusz Milik

Wynik rywalizacji z Die Mannschaft otworzył właśnie Arkadiusz Milik, dla którego było to trzecie trafienie w reprezentacji. Na razie licznik napastnika Juventusu (wypożyczony z Olympique Marsylia) zatrzymał się na 16 bramkach, a po raz ostatni do siatki trafił w listopadzie 2021 roku. W tym sezonie wychowanek Rozwoju Katowice strzelił dziewięć goli w barwach Starej Damy. Kolejne rozgrywki 29-latek także ma spędzić w Turynie – coraz więcej mówi się o tym, że Bianconeri jednak wykupią go z OM.

1:0 DLA BIAŁO-CZERWONYCH W 51. MINUCIE! AREK MILIK! 😍

GOL, GOL, GOL POLSKA DWA, NIEMCY ZERO! SEBASTIAN MILA! 🫶

Tak było 9⃣. lat temu, jak będzie 16 czerwca na @PGENarodowy? 🇵🇱🇩🇪 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) April 26, 2023

Robert Lewandowski

Manuela Neuera nie pokonał, jednak to po jego podaniu Sebastian Mila zamknął wynik zmagań z Niemcami. Robert Lewandowski w październiku 2014 roku rozgrywał swój pierwszy sezon w barwach Bayernu Monachium. W przypadku kapitana Biało-Czerwonych, który obecnie gra w Barcelonie, wystarczy napisać “reszta to już piękna historia”.

Rezerwowi wprowadzeni na boisko w starciu Polska – Niemcy:

Waldemar Sobota

W pojedynku z drużyną Joachima Löwa zameldował się na murawie w 71. minucie, zmieniając Kamila Grosickiego. Natomiast w listopadzie 2022 roku zmienił dyscyplinę. Wprawdzie Waldemar Sobota nadal “kopie piłkę”, jednak teraz robi to w wydaniu halowym. 18-krotny reprezentant Polski po sezonie 2021/22 rozstał się ze Śląskiem Wrocław i murawą, a kilka miesięcy później dołączył do Dremanu Opole Komprachowice, w którego barwach rozegrał 19 spotkań i strzelił siedem goli. Jego drużyna zakończyła rozgrywki Futsal Ekstraklasy na 7. pozycji.

Takiej środy w polskim futsalu z pewnością nikt się nie spodziewał 😉 Szeregi #DremanOpoleKomprachcice wzmocnił bowiem 1⃣7⃣-krotny reprezentant Polski 🇵🇱 z dużego boiska, Waldemar Sobota 😲 Jak doszło do tego zaskakującego ruchu❓😉 #CzasNaFutsal

👉 https://t.co/tOF1fO4Mfm pic.twitter.com/zK4RheTBhb — FOGO Futsal Ekstraklasa (@FutsalEkstra) November 10, 2022

Sebastian Mila

Aż cztery lata wcześniej piłkarską karierę zakończył Sebastian Mila, który swego czasu dzielił wrocławską szatnię z Waldemarem Sobotą. Ofensywny pomocnik już lecie 2018 roku pożegnał się z Lechią Gdańsk i zamknął rozdział związany z profesjonalnym uprawianiem futbolu. Teraz wychowanek Biało-Zielonych występuje w roli eksperta – wcześniej przez długi czas pracował wyłącznie dla stacji TVP Sport, natomiast w lutym związał się z portalem Meczyki.pl. Zdobywca bramki ustalającej wynik rywalizacji z Niemcami ma na swoim koncie autobiografię, którą stworzył wspólnie z Leszkiem Milewskim.

5⃣ lat temu @PGENarodowy oszalał po tym golu @SebastianMila11! 😍⚽



Polska – Niemcy 2:0 💪💪



A już wkrótce premiera książki "Sebastian Mila. Autobiografia" 👉 https://t.co/lujaoge2SK pic.twitter.com/67mc6evTNz — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 11, 2019

Artur Jędrzejczyk

Wtedy Krasnodar, dzisiaj Legia. Artur Jędrzejczyk w starciu z Die Mannschaft pojawił się na boisku w 84. minucie i zastąpił Jakuba Wawrzyniaka. 35-latek nadal jest ważną postacią warszawskiej ekipy, z którą łączy go kontrakt ważny do czerwca 2024 roku. Co o swojej przyszłości mówił 41-krotny reprezentant Biało-Czerwonych? – Jestem zdrowy, czuję w sobie dużo motywacji. Cały czas jestem nienasycony i to pcha mnie do przodu. Nie chcę się zatrzymywać, bo mam jeszcze wiele do wygrania i osiągnięcia. Jeśli dostanę możliwość, to przedłużam. I nawet się nie zastanawiam.

Pozostali rezerwowi: