Benedyczak zachwyca w Turcji
Tym razem najbardziej spektakularny występ w weekend zaliczył Adrian Benedyczak, którego można nazwać wygranym zimowego okna transferowego. 25-latek kilka miesięcy temu został wypożyczony z Serie A to ligi tureckiej, w której należy do czołówki strzelców i to mimo krótkiego okresu pobytu.
Benedyczak w ostatnim spotkaniu był absolutnym liderem Kasimpasy, którą w dwanaście minut wyprowadził na dwubramkowe prowadzenie w wyjazdowym spotkaniu z Genclerbirligi. Niestety dla ekipy Polaka, to przeciwnik, a jednocześnie bezpośredni rywal o utrzymanie w lidze wygrał 3:2. Aktualnie klub Benedyczaka jest nad strefą spadkową. W ostatniej kolejce Kasimpasa podejmie u siebie pewne mistrzostwa Galatasaray.
Buksa przełamał się w Serie A
W Serie A został natomiast Adam Buksa, który także nie miał łatwo na włoskiej ziemi. 29-latek nie potrafił wywalczyć sobie na stałe podstawowego składu w Udinese. Nie pomagały w tym również liczne problemy zdrowotne. W końcu los wynagrodził jednak reprezentanta Polski.
Buksa wyszedł w pierwszym składzie na wyjazdowy mecz z Cagliari, a z gola cieszył się w drugiej połowie. Polski napastnik otworzył wynik spotkania na Sardynii, umiejętnie znajdując sobie wolną przestrzeń i pokonując bramkarza rywali. Udinese wygrało ostatecznie 2:0, a Buksa zdobył swoją trzecią bramkę w lidze włoskiej.
Polskie gole w 2. Bundeslidze
W tym sezonie przywykliśmy do tego, że Mateusz Żukowski regularnie zdobywa bramki w 2. Bundeslidze. Kibice Magdeburga ponownie mogli celebrować trafienie polskiego piłkarza, jednak tym razem był to Dariusz Stalmach. 20-letni wychowanek Górnika Zabrze z przeszłością w Milanie do maksimum wykorzystuje ostatnie miesiące i zaufanie ze strony trenera. Stalmach strzelił gola oraz zaliczył asystę, czym przyczynił się do wygranej Magdeburga 3:1.
Na niemieckich boiskach z gola cieszył się także Maik Nawrocki, dla którego było to już trzecie trafienie w bieżącej kampanii. Środkowy obrońca Hannoveru, który walczy o awans do Bundesligi, zaliczył też trzy asysty.
Ciekawostka weekendu
Tym razem w ramach ciekawostki weekendu na wyróżnienie zasłużył nie pojedynczy zawodnik, ale wszyscy nasi rodacy, którzy w sezonie 2025/2026 zdobyli mistrzostwo kraju w zagranicznych ligach. Po niedzielnym El Clasico pewna wygrania La Ligi jest Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym. Kapitalnie w Azerbejdżanie spisał się Tymoteusz Puchacz i jego Sabah. Wśród mniej rozpoznawalnych zawodników trofeum podnieśli Łukasz Bejger (Słowenia), Mateusz Musiałowski (Cypr), a także Adrian Cieślewicz (Walia)
Ściągawka selekcjonera: występy Polaków za granicą:
Bramkarze: (7)
Łukasz Skorupski (Bologna FC) – dziś vs Napoli
Kamil Grabara (VfL Wolfsburg) – cały mecz vs Bayern (0:1)
Mateusz Kochalski (Karabach Agdam) – cały mecz vs Gabala (1:1)
Marcin Bułka (NEOM FC) – dziś vs Al Shabab
Radosław Majecki (Brest) – na ławce vs PSG (0:1)
Cezary Miszta (Rio Ave) – dziś vs Sporting
Jakub Stolarczyk (Leicester City) – koniec sezonu
Obrońcy: (14)
Jan Bednarek (FC Porto) – poza kadrą vs AFS (1:3)
Jakub Kiwior (FC Porto) – na ławce vs AFS (1:3)
Matty Cash (Aston Villa FC) – 80 minut vs Burnley (2:2)
Jan Ziółkowski (AS Roma) – na ławce vs Parma (3:2)
Tomasz Kędziora (PAOK FC) – cały mecz vs Olympiakos (1:1)
Bartosz Bereszyński (Palermo) – cały mecz i żółta kartka vs Venezia (0:2)
Kacper Potulski (FSV Mainz) – od 16. minuty vs Union (1:3)
Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli) – cały mecz vs Lipsk (1:2)
Adam Dźwigała (FC St. Pauli) – poza kadrą vs Lipsk (1:2)
Sebastian Walukiewicz (US Sassuolo) – cały mecz vs Torino (1:2)
Michał Karbownik (Hertha) – cały mecz i asysta vs Furth (2:1)
Tymoteusz Puchacz (Sabah) – poza kadrą vs Kapaz (0:1)
Maik Nawrocki (Hannover 96) – cały mecz i gol vs Bochum (1:1)
Patryk Peda (Palermo) – 45 minut i żółta kartka vs Venezia (0:2)
Pomocnicy: (18)
Piotr Zieliński (Inter Mediolan) – na ławce vs Lazio (3:0)
Jakub Kamiński (1. FC Koeln) – cały mecz vs Heidenheim (1:3)
Nicola Zalewski (Atalanta) – cały mecz vs Milan (3:2)
Sebastian Szymański (Stade Rennais) – 67 minut vs Paris FC (2:1)
Michał Skóraś (KAA Gent) – 92 minuty vs Anderlecht (1:1)
Przemysław Frankowski (Stade Rennais) – poza kadrą (kontuzja) vs Paris FC (2:1)
Jakub Moder (Feyenoord) – poza kadrą (kontuzja) vs AZ Alkmar (1:1)
Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) – 55 minut vs Cagliari (2:0)
Oskar Pietuszewski (FC Porto) – od 68. minuty vs AFS (1:3)
Bartosz Slisz (Brondby) – cały mecz i żółta kartka vs Aarhus (0:2)
Kacper Kozłowski (Gaziantep FK) – 86 minut vs Goztepe (1:2)
Filip Rózga (Sturm Graz) – poza kadrą (kontuzja) vs Hartberg (4:2)
Adrian Przyborek (Lazio) – na ławce vs Inter (0:3)
Łukasz Łakomy (OH Leuven) – cały mecz vs Standard Liege (1:2)
Maxi Oyedele (RC Strasbourg) – cały mecz i żółta kartka vs Angers 1:1)
Łukasz Poręba (SV Elversberg) – 66 minut vs Fortuna Düsseldorf (1:3)
Jakub Kałuziński (Basaksehir) – poza kadrą vs Samsunspor (3:0)
Jan Faberski (PEC Zwolle) – poza kadrą (kontuzja) vs Fortuna Sittard (2:3)
Napastnicy: (11)
Robert Lewandowski (FC Barcelona) – od 77. minuty vs Real Madryt (2:0)
Karol Świderski (Panathinaikos AO) – na ławce vs AEK (1:2)
Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC) – bez meczu
Adam Buksa (Udinese Calcio) – 65 minut i gol vs Cagliari (2:0)
Arkadiusz Milik (Juventus FC) – poza kadrą (kontuzja) vs Lecce (1:0)
Mateusz Żukowski (FC Magdeburg) – 83 minuty vs Kiel (3:1)
Adrian Benedyczak (Kasimpasa) – cały mecz, dwa gole i żółta kartka vs Genclerbirligi (2:3)
Mateusz Bogusz (Houston Dynamo) – dziś vs Los Angeles FC
Dawid Kownacki (Hertha) – poza kadrą vs Furth (2:1)
Szymon Włodarczyk (Excelsior Rotterdam) – od 62. minuty vs FC Volendam (1:1)
Filip Szymczak (Royal Charleroi SC) – na ławce vs Antwerp (1:0)
