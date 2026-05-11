Kolejny weekend przyniósł kolejne rozstrzygnięcia i tytuły mistrzowskie dla naszych rodaków. Pod względem indywidualnych występów było mniej efektownie, ale nie ubogo. Ostatnie dni należały do nieoczywistych bohaterów w różnych miejscach Europy. Sprawdzamy, jak w miniony weekend radzili sobie biało-czerwoni w ligach zagranicznych.

PressFocus Na zdjęciu: Adam Buksa

Benedyczak zachwyca w Turcji

Tym razem najbardziej spektakularny występ w weekend zaliczył Adrian Benedyczak, którego można nazwać wygranym zimowego okna transferowego. 25-latek kilka miesięcy temu został wypożyczony z Serie A to ligi tureckiej, w której należy do czołówki strzelców i to mimo krótkiego okresu pobytu.

Benedyczak w ostatnim spotkaniu był absolutnym liderem Kasimpasy, którą w dwanaście minut wyprowadził na dwubramkowe prowadzenie w wyjazdowym spotkaniu z Genclerbirligi. Niestety dla ekipy Polaka, to przeciwnik, a jednocześnie bezpośredni rywal o utrzymanie w lidze wygrał 3:2. Aktualnie klub Benedyczaka jest nad strefą spadkową. W ostatniej kolejce Kasimpasa podejmie u siebie pewne mistrzostwa Galatasaray.

Adrian Benedyczak z dubletem. To kolejne jego bramki w Turcji. 🇹🇷



13 meczów- 9 bramek.



Otrzymał zaufanie i strzela.



Ciężka praca na boisku i poza nim oddaję. pic.twitter.com/dyNe0fsLsJ — Paweł Chamera (@ChameraPawel) May 10, 2026

Buksa przełamał się w Serie A

W Serie A został natomiast Adam Buksa, który także nie miał łatwo na włoskiej ziemi. 29-latek nie potrafił wywalczyć sobie na stałe podstawowego składu w Udinese. Nie pomagały w tym również liczne problemy zdrowotne. W końcu los wynagrodził jednak reprezentanta Polski.

Buksa wyszedł w pierwszym składzie na wyjazdowy mecz z Cagliari, a z gola cieszył się w drugiej połowie. Polski napastnik otworzył wynik spotkania na Sardynii, umiejętnie znajdując sobie wolną przestrzeń i pokonując bramkarza rywali. Udinese wygrało ostatecznie 2:0, a Buksa zdobył swoją trzecią bramkę w lidze włoskiej.

🇵🇱 𝐀𝐃𝐀𝐌 𝐁𝐔𝐊𝐒𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀 𝐃𝐎 𝐒𝐈𝐀𝐓𝐊𝐈 🎯



Snajper Udinese znalazł się tam, gdzie trzeba i wpakował piłkę do bramki z najbliższej odległości 💪 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/7zMYicCIV3 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 9, 2026

Polskie gole w 2. Bundeslidze

W tym sezonie przywykliśmy do tego, że Mateusz Żukowski regularnie zdobywa bramki w 2. Bundeslidze. Kibice Magdeburga ponownie mogli celebrować trafienie polskiego piłkarza, jednak tym razem był to Dariusz Stalmach. 20-letni wychowanek Górnika Zabrze z przeszłością w Milanie do maksimum wykorzystuje ostatnie miesiące i zaufanie ze strony trenera. Stalmach strzelił gola oraz zaliczył asystę, czym przyczynił się do wygranej Magdeburga 3:1.

Na niemieckich boiskach z gola cieszył się także Maik Nawrocki, dla którego było to już trzecie trafienie w bieżącej kampanii. Środkowy obrońca Hannoveru, który walczy o awans do Bundesligi, zaliczył też trzy asysty.

𝐆𝐎𝐋𝐄 🇵🇱 𝐃𝐀𝐑𝐈𝐔𝐒𝐙𝐀 𝐒𝐓𝐀𝐋𝐌𝐀𝐂𝐇𝐀 𝐈 𝐌𝐀𝐈𝐊𝐀 𝐍𝐀𝐖𝐑𝐎𝐂𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! ⚽



Dwie główki, dwie bramki! 🎯🎯 Polacy dają radę w 2. Bundeslidze! 👏 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/qfmJVm1li0 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) May 9, 2026

Ciekawostka weekendu

Tym razem w ramach ciekawostki weekendu na wyróżnienie zasłużył nie pojedynczy zawodnik, ale wszyscy nasi rodacy, którzy w sezonie 2025/2026 zdobyli mistrzostwo kraju w zagranicznych ligach. Po niedzielnym El Clasico pewna wygrania La Ligi jest Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym. Kapitalnie w Azerbejdżanie spisał się Tymoteusz Puchacz i jego Sabah. Wśród mniej rozpoznawalnych zawodników trofeum podnieśli Łukasz Bejger (Słowenia), Mateusz Musiałowski (Cypr), a także Adrian Cieślewicz (Walia)

🇵🇱 Polacy z tytułem mistrza kraju w zagranicznych ligach w sezonie 2025/26:



🏆 Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny (🇪🇸 Barca) 🆕



🏆 Jan Bednarek (🇵🇹 FC Porto)

🏆 Łukasz Bejger (🇸🇮 NK Celje)

🏆 Adrian Cieślewicz (🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 TNS)

🏆 Jakub Kiwior (🇵🇹 FC Porto)

🏆 Mateusz Musiałowski (🇨🇾… https://t.co/uZAw12YCIH — Cezary Kawecki | Statystyki piłkarskie 📊 (@CezaryKawecki) May 10, 2026

Ściągawka selekcjonera: występy Polaków za granicą:

Bramkarze: (7)

Łukasz Skorupski (Bologna FC) – dziś vs Napoli

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg) – cały mecz vs Bayern (0:1)

Mateusz Kochalski (Karabach Agdam) – cały mecz vs Gabala (1:1)

Marcin Bułka (NEOM FC) – dziś vs Al Shabab

Radosław Majecki (Brest) – na ławce vs PSG (0:1)

Cezary Miszta (Rio Ave) – dziś vs Sporting

Jakub Stolarczyk (Leicester City) – koniec sezonu

Obrońcy: (14)

Jan Bednarek (FC Porto) – poza kadrą vs AFS (1:3)

Jakub Kiwior (FC Porto) – na ławce vs AFS (1:3)

Matty Cash (Aston Villa FC) – 80 minut vs Burnley (2:2)

Jan Ziółkowski (AS Roma) – na ławce vs Parma (3:2)

Tomasz Kędziora (PAOK FC) – cały mecz vs Olympiakos (1:1)

Bartosz Bereszyński (Palermo) – cały mecz i żółta kartka vs Venezia (0:2)

Kacper Potulski (FSV Mainz) – od 16. minuty vs Union (1:3)

Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli) – cały mecz vs Lipsk (1:2)

Adam Dźwigała (FC St. Pauli) – poza kadrą vs Lipsk (1:2)

Sebastian Walukiewicz (US Sassuolo) – cały mecz vs Torino (1:2)

Michał Karbownik (Hertha) – cały mecz i asysta vs Furth (2:1)

Tymoteusz Puchacz (Sabah) – poza kadrą vs Kapaz (0:1)

Maik Nawrocki (Hannover 96) – cały mecz i gol vs Bochum (1:1)

Patryk Peda (Palermo) – 45 minut i żółta kartka vs Venezia (0:2)

Pomocnicy: (18)

Piotr Zieliński (Inter Mediolan) – na ławce vs Lazio (3:0)

Jakub Kamiński (1. FC Koeln) – cały mecz vs Heidenheim (1:3)

Nicola Zalewski (Atalanta) – cały mecz vs Milan (3:2)

Sebastian Szymański (Stade Rennais) – 67 minut vs Paris FC (2:1)

Michał Skóraś (KAA Gent) – 92 minuty vs Anderlecht (1:1)

Przemysław Frankowski (Stade Rennais) – poza kadrą (kontuzja) vs Paris FC (2:1)

Jakub Moder (Feyenoord) – poza kadrą (kontuzja) vs AZ Alkmar (1:1)

Jakub Piotrowski (Udinese Calcio) – 55 minut vs Cagliari (2:0)

Oskar Pietuszewski (FC Porto) – od 68. minuty vs AFS (1:3)

Bartosz Slisz (Brondby) – cały mecz i żółta kartka vs Aarhus (0:2)

Kacper Kozłowski (Gaziantep FK) – 86 minut vs Goztepe (1:2)

Filip Rózga (Sturm Graz) – poza kadrą (kontuzja) vs Hartberg (4:2)

Adrian Przyborek (Lazio) – na ławce vs Inter (0:3)

Łukasz Łakomy (OH Leuven) – cały mecz vs Standard Liege (1:2)

Maxi Oyedele (RC Strasbourg) – cały mecz i żółta kartka vs Angers 1:1)

Łukasz Poręba (SV Elversberg) – 66 minut vs Fortuna Düsseldorf (1:3)

Jakub Kałuziński (Basaksehir) – poza kadrą vs Samsunspor (3:0)

Jan Faberski (PEC Zwolle) – poza kadrą (kontuzja) vs Fortuna Sittard (2:3)

Napastnicy: (11)

Robert Lewandowski (FC Barcelona) – od 77. minuty vs Real Madryt (2:0)

Karol Świderski (Panathinaikos AO) – na ławce vs AEK (1:2)

Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC) – bez meczu

Adam Buksa (Udinese Calcio) – 65 minut i gol vs Cagliari (2:0)

Arkadiusz Milik (Juventus FC) – poza kadrą (kontuzja) vs Lecce (1:0)

Mateusz Żukowski (FC Magdeburg) – 83 minuty vs Kiel (3:1)

Adrian Benedyczak (Kasimpasa) – cały mecz, dwa gole i żółta kartka vs Genclerbirligi (2:3)

Mateusz Bogusz (Houston Dynamo) – dziś vs Los Angeles FC

Dawid Kownacki (Hertha) – poza kadrą vs Furth (2:1)

Szymon Włodarczyk (Excelsior Rotterdam) – od 62. minuty vs FC Volendam (1:1)

Filip Szymczak (Royal Charleroi SC) – na ławce vs Antwerp (1:0)

Przeczytaj wcześniejszą odsłonę cyklu Polakach za granicą: