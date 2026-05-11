Lewandowski wprost nt. reprezentacji Polski. Wiadomo, co ze zgrupowaniem

Robert Lewandowski zdradził, że pojawi się na najbliższym zgrupowaniu reprezentacji Polski. W rozmowie z Eleven Sports podkreślił, że jeszcze nie wie, co będzie później.

Robert Lewandowski w niedzielę zdobył trzecie mistrzostwo Hiszpanii w czwartym sezonie w barwach FC Barcelony. Po krótkim świętowaniu na murawie udzielił wywiadu stacji Eleven Sports. Mówił w nim m.in. o swojej przyszłości w kolejnej kampanii. Nie zabrakło również wątku dot. reprezentacji Polski. Po przegranych barażach o awans na Mistrzostwa Świata 2026 kariera reprezentacyjna stanęła pod znakiem zapytania. 37-latek ujawnił, że pojawi się na najbliższym zgrupowaniu, ale nie wie jeszcze, co będzie dalej.

– Jeśli chodzi o czerwcowe zgrupowanie, to pewnie na nim będę. W związku ze śmiercią trenera Jacka Magiery, to zgrupowanie może być trochę inne, oddające mu hołd. Dla mnie jest ważne, żeby pojawić się na zgrupowaniu i wziąć udział w tych meczach. To odpowiedni moment, żeby pożegnać trenera. A co dalej? Zobaczymy – powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z Eleven Sports.

Reprezentacja Polski rozegra niebawem dwa mecze towarzyskie. Pierwsze z nich odbędzie się 31 maja we Wrocławiu z Ukrainą. Drugie zaplanowano 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie z Nigerią. Kolejne zgrupowanie, na którym Polska będzie grać o punkty, odbędzie się dopiero we wrześniu przy okazji startu Ligi Narodów. W grupie Biało-Czerwoni zagrają z Rumunią, Szwecją oraz Bośnią i Hercegowiną.