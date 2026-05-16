Greenwood odejdzie z Pogoni już latem? Wiemy, gdzie może trafić! [NASZ NEWS]

20:20, 16. maja 2026
Piotr Koźmiński
Pogoń Szczecin utrzymała się w Ekstraklasie, ale klub czeka latem sporo zmian. Z naszych informacji wynika, że "pod młotek" może iść Sam Greenwood. Goal.pl ustalił jaki kierunek w przypadku Anglika jest najbardziej prawdopodobny.

News Images LTD/ Alamy Na zdjęciu: Sam Greenwood

Nie tak miało być

Sprowadzenie Sama Greenwooda, byłego gracza Leeds United, było jednym z pierwszych manifestów nowego właściciela Pogoni Szczecin, Alexa Haditaghiego. Anglik otrzymał bardzo dobry kontrakt i duży kredyt zaufania. Ale… Im dalej w las, tym bardziej widać, że pomocnik nie spełnia pokładanych w nim nadziei.

24-letni Anglik w Pogoni ma tylko przebłyski (19 meczów w lidze, 3 gole, 2 asysty), a to może się okazać za mało, aby zostać w klubie na przyszły sezon. Wprawdzie jego umowa obowiązuje do lata 2028 roku (z opcją przedłużenia), ale z naszych informacji wynika, że jego odejście po tym sezonie jest bardzo prawdopodobne.

Powrót do Championship?

Zainteresowani? Z naszych informacji wynika, że Greenwood może wrócić do Championship. Docierają do nas wieści, że jego sytuację monitorują trzy kluby z zaplecza Premier League.

To Bristol City, Wrexham i trzeci klub, którego nazwy w tym momencie nie znamy. Na tym poziomie rozgrywek Anglik rozegrał wcześniej 76 spotkań, w których zaliczył 10 goli i 6 asyst. Grał też w Premier League (25 spotkań, 1 gol i 4 asysty).

W ostatnich meczach, decydujących o ekstraklasowych losach Pogoni, Greenwood nie brał udziału. Trzy ostatnie spotkania spędził na ławce rezerwowych, co dość jednoznacznie pokazuje jego miejsce w drużynie i plany odnośnie tego gracza.

Portal Transfermarkt wycenia go na 2,5 miliona euro. Maksymalna wartość Greenwooda na TM wynosiła 5 mln euro.

