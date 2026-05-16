Piast Gliwice – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (17.05.2026)

Piast – Raków: typy bukmacherskie
Piast Gliwice podejmie na własnym stadionie Raków Częstochowa w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Zespół Daniela Myśliwca w czterech ostatnich spotkaniach zdobył sześć punktów i jest już o krok od zapewnienia utrzymania w elicie. Remis praktycznie zagwarantuje gospodarzom spokojny ligowy byt. Jednak trudno spodziewać się, by Piast wyszedł na boisko wyłącznie po jeden punkt.
Goście przystąpią do tego meczu po bolesnej porażce z Jagiellonią Białystok. Medaliki wypisali się już z walki o mistrzostwo Polski. Drużyna Dawida Kroczka nadal ma szansę na grę w eliminacjach Ligi Mistrzów, dlatego motywacji po stronie gości na pewno nie zabraknie. Zapowiada intensywne spotkanie, w którym obie ekipy powinny stworzyć sobie sytuacje bramkowe. Warto rozważyć zakład, że oba zespoły trafią do siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
Piast – Raków: ostatnie wyniki
Gliwiczanie zremisowali w poprzedniej kolejce z GKS-em Katowice (0:0). Wcześniej Piast podzielił się punktami z Koroną Kielce (1:1), pokonał Arkę Gdynia (4:1), zremisował z Lechią Gdańsk (1:1) oraz uległ Pogoni Szczecin (0:2).
Tymczasem piłkarze Rakowa przegrali przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok (0:2). Sporym ciosem dla zespołu była również kontuzja Lamine’a Diaby-Fadigi, który znajdował się w dobrej formie. Medaliki pokonały Koronę Kielce (2:0), przegrały w finale STS Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze (0:2), a także wygrały z Lechią Gdańsk (2:1) i Cracovią (4:1).
Piast – Raków: historia
Zespół z Gliwic wygrał trzy z pięciu ostatnich starć z Rakowem. Jesienią dwie bramki dla Gliwiczan w meczu z Medalikami (3:1) zdobył Patryk Dziczek. Ostatnie spotkanie w Gliwicach zakończyło się jednak pewnym zwycięstwem Rakowa (3:0), a Jonatan Braut Brunes popisał się dubletem.
Piast – Raków: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie wskazują faworyta niedzielnej rywalizacji w Gliwicach. Kursy na zwycięstwo Piasta oscylują w okolicach 2.65. Na takim samym poziomie są ustalone kursy na triumf Rakowa. Remis można obstawić przy kursie mniej więcej 3.45.
Piast – Raków: przewidywane składy
Piast Gliwice: Holec – Borowski, Juande, Drapiński, Lewicki – Lokilo, Chrapek, Dziczek, Vallejo – Boisgard, Jorge Felix
Raków Częstochowa: Trelowski – Tudor, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Repka, Bułat, Adriano – Brusberg, Brunes, Makuch
Piast – Raków: transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Piastem Gliwice a Rakowem Częstochowa w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy zaplanowano na niedzielę (17 maja) o godzinie 12:15. Transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 360 i w serwisie streamingowym CANAL+ online.
