Piast Gliwice – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (17.05.2026)

Piast Gliwice zagra u siebie z Rakowem Częstochowa w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w niedzielę (17 maja) o godz. 12:15. Goście nie mają już matematycznych szans na tytuł mistrza Polski.

Piast – Raków: typy bukmacherskie

Piast Gliwice podejmie na własnym stadionie Raków Częstochowa w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Zespół Daniela Myśliwca w czterech ostatnich spotkaniach zdobył sześć punktów i jest już o krok od zapewnienia utrzymania w elicie. Remis praktycznie zagwarantuje gospodarzom spokojny ligowy byt. Jednak trudno spodziewać się, by Piast wyszedł na boisko wyłącznie po jeden punkt.

Goście przystąpią do tego meczu po bolesnej porażce z Jagiellonią Białystok. Medaliki wypisali się już z walki o mistrzostwo Polski. Drużyna Dawida Kroczka nadal ma szansę na grę w eliminacjach Ligi Mistrzów, dlatego motywacji po stronie gości na pewno nie zabraknie. Zapowiada intensywne spotkanie, w którym obie ekipy powinny stworzyć sobie sytuacje bramkowe. Warto rozważyć zakład, że oba zespoły trafią do siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Piast – Raków: ostatnie wyniki

Gliwiczanie zremisowali w poprzedniej kolejce z GKS-em Katowice (0:0). Wcześniej Piast podzielił się punktami z Koroną Kielce (1:1), pokonał Arkę Gdynia (4:1), zremisował z Lechią Gdańsk (1:1) oraz uległ Pogoni Szczecin (0:2).

Tymczasem piłkarze Rakowa przegrali przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok (0:2). Sporym ciosem dla zespołu była również kontuzja Lamine’a Diaby-Fadigi, który znajdował się w dobrej formie. Medaliki pokonały Koronę Kielce (2:0), przegrały w finale STS Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze (0:2), a także wygrały z Lechią Gdańsk (2:1) i Cracovią (4:1).

Piast – Raków: historia

Zespół z Gliwic wygrał trzy z pięciu ostatnich starć z Rakowem. Jesienią dwie bramki dla Gliwiczan w meczu z Medalikami (3:1) zdobył Patryk Dziczek. Ostatnie spotkanie w Gliwicach zakończyło się jednak pewnym zwycięstwem Rakowa (3:0), a Jonatan Braut Brunes popisał się dubletem.

Piast – Raków: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują faworyta niedzielnej rywalizacji w Gliwicach. Kursy na zwycięstwo Piasta oscylują w okolicach 2.65. Na takim samym poziomie są ustalone kursy na triumf Rakowa. Remis można obstawić przy kursie mniej więcej 3.45.

Piast Gliwice Remis Raków Częstochowa 2.65 3.20 2.65 2.77 3.05 2.82 2.77 3.20 2.82 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 maja 2026 14:01

Piast – Raków: przewidywane składy

Piast Gliwice: Holec – Borowski, Juande, Drapiński, Lewicki – Lokilo, Chrapek, Dziczek, Vallejo – Boisgard, Jorge Felix

Raków Częstochowa: Trelowski – Tudor, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Repka, Bułat, Adriano – Brusberg, Brunes, Makuch

Piast – Raków: sonda

Piast – Raków: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Piastem Gliwice a Rakowem Częstochowa w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy zaplanowano na niedzielę (17 maja) o godzinie 12:15. Transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 360 i w serwisie streamingowym CANAL+ online.

