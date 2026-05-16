Manchester United – Nottingham Forest: typy, kursy, zapowiedź (17.05.2026)

Manchester United – Nottingham Forest: typy bukmacherskie

W ramach 37. kolejki Premier League zobaczymy rywalizację drużyn, które w ligowej tabeli dzieli punktowa przepaść. Manchester United do meczu z Nottingham Forest przystąpi jako faworyt, co nie powinno nikogo dziwić. Byłbym jednak zaskoczony, gdyby na Old Trafford nie padło kilka goli. Czerwone Diabły mają przed sobą ostatnie domowe spotkanie w tym sezonie i będą chcieli pożegnać się z przytupem. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Manchester United – Nottingham Forest: ostatnie wyniki

Dosyć niedawno Michael Carrick zrealizował cel w postaci przywrócenia Manchesterowi United udziału w Lidze Mistrzów. Czerwone Diabły powrót do europejskiej elity zapewniły sobie dzięki regularnej i wysokiej formie. Jeszcze przed minioną kolejką Manchester United miał serię trzech zwycięstw z rzędu, w tym z Chelsea i Liverpoolem. Drużynie zdarzają się też oczywiście wpadki, jak bezbramkowy remis z Sunderlandem.

W pewnym stopniu usatysfakcjonowane może być też Nottingham Forest. W ich przypadku za sukces należy uznać utrzymanie się w Premier League, co po katastrofalnym starcie sezonu wydawało się rzeczą trudną do zrealizowania. Nikt w klubie nie skacze jednak z radości, ponieważ zespół pożegnał się z szansą na europejskie puchary po odpadnięciu w półfinale Ligi Europy z Aston Villą.

Manchester United – Nottingham Forest: historia

Wyniki Manchesteru United w ostatnich latach są poniżej ambicji działaczy i sympatyków klubu z Old Trafford. Najlepiej ukazują to rezultaty meczów bezpośrednich z Nottingham Forest, czyli przeciwnikiem, z którym Czerwone Diabły powinny regularnie wygrywać. Tymczasem ich bilans w pięciu ostatnich konfrontacjach to 1-1-3. W bieżącej kampanii padł remis 2:2, ale sezon wcześniej Nottingham Forest wygrało u siebie oraz w Manchesterze.

Manchester United – Nottingham Forest: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Manchester United, o czym świadczy współczynnik 1.62 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Nottingham Forest, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.90. Współczynnik na remis wynosi natomiast 4.00.

Manchester United – Nottingham Forest: przewidywane składy

Manchester United: Lammens; Mazraoui, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha; Zirkzee

Nottingham Forest: Sels; Cunha, Milenkovic, Morato; Williams, Yates, Anderson, Netz; Hutchinson, Jesus, Wood

Manchester United – Nottingham Forest: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Nottingham Forest odbędzie się w niedzielę (13 maja) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

