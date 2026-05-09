Reprezentacja Polski może się zmienić. Pojawiły się nowe sygnały

Kacper Potulski i Mateusz Żukowski mogą otrzymać szansę od Jana Urbana
Reprezentacja Polski przygotowuje się do majowo-czerwcowego zgrupowania. W jego trakcie rozegra towarzyskie spotkania z Ukrainą (31 maja) oraz Nigerią (3 czerwca). W kadrze mogą pojawić się nowe nazwiska, a selekcjoner rozważa sprawdzenie kilku zawodników w warunkach meczowych.
Jak wynika z informacji przekazanych przez dziennikarza Radia ZET Mateusza Ligęzę na platformie X, coraz głośniej mówi się o możliwym powołaniu dla Kacpra Potulskiego z FSV Mainz. Obrońca miałby po raz pierwszy dołączyć do seniorskiej kadry Biało-czerwonych i znaleźć się na debiutanckim zgrupowaniu.
Według tych doniesień na liście powołanych może znaleźć się również Mateusz Żukowski z FC Magdeburg. Selekcjoner kadry chce wprowadzić kilku nowych graczy, którzy mogliby sprawdzić się w starciach kontrolnych i dać sygnał przed kolejnymi decyzjami personalnymi.
Reprezentacja Polski traktuje najbliższe mecze jako ważny etap przygotowań oraz okazję do poszerzenia bazy zawodników. Spotkania z Ukrainą i Nigerią mają posłużyć nie tylko sprawdzeniu formy obecnych reprezentantów, ale również przetestowaniu nowych rozwiązań kadrowych.
Oficjalna lista powołanych ma zostać ogłoszona w najbliższych dniach. Tak naprawdę sytuacja Potulskiego oraz innych potencjalnych debiutantów pozostaje jedną z ciekawszych kwestii przed zbliżającym się zgrupowaniem.