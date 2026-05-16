Real Madryt będzie mieć nowego kapitana. On zastąpi Carvajala

Real Madryt musi zmienić kapitana po rozstaniu z Danim Carvajalem. Opaskę ma otrzymać Federico Valverde. Jego zastępcą zostanie Vinicius Junior - informuje profil Madrid Zone.

Valverde i Vinicius wśród nowych kapitanów Realu Madryt

Real Madryt podjął decyzję, że kontrakt Daniego Carvajala, który wygasa w czerwcu, nie zostanie przedłużony. W efekcie reprezentant Hiszpanii opuści klub po dwudziestu czterech latach. Warto dodać, że w minionym sezonie był kapitanem zespołu. Oznacza to, że w przyszłej kampanii opaska trafi w ręce innego zawodnika. Pojawiły się pierwsze przypuszczenia, kto ją dostanie.

Z informacji profilu Madrid Zone wynika, że biorąc pod uwagę obecną zasadę, na podstawie której wybierany jest kapitan Realu Madryt, opaska trafi w ręce Federico Valverde. Przypomnijmy, że Królewscy przydzielają opaskę zawodnikowi z najdłuższym stażem w klubie. Taka sama zasada dotyczy zastępców. Na tej podstawie drugim kapitanem ma być Vinicius Junior.

Lista kapitanów Realu Madryt w sezonie 2026/2027:

Federico Valverde Vinicius Junior Thibaut Courtois Rodrygo

Trzeba pamiętać, że wszystko może się zmienić wraz z przyjściem nowego trenera. Po sezonie do klubu ma wrócić Jose Mourinho. Nowy szkoleniowiec to często nowe porządki, więc nie można wykluczyć, że Portugalczyk może chcieć zmienić panującą zasadę.

Co ciekawe, media w kontekście opaski kapitana Realu Madryt dopatrują się pewnego rodzaju klątwy. Odejście Daniego Carvajala oznacza, że jest to szósty rok z rzędu, kiedy z klubem żegna się zawodnik pełniący funkcję kapitana pierwszego zespołu.