Piast Gliwice robi porządki. Pomocnik opuszcza klub

Piast Gliwice nie przedłuży kontraktu z Michałem Chrapkiem. Informację od samego zawodnika przekazał dziennikarz Piotr Potępa, który miał okazję porozmawiać z pomocnikiem.

Michał Chrapek opuszcza Piasta po sześciu latach

Piast Gliwice w ostatnich czterech meczach PKO BP Ekstraklasy zanotował trzy remisy i odniósł jedno zwycięstwo. Piastunki nadal nie mogą być pewne utrzymania i do końca sezonu rozegrają spotkania z Rakowem Częstochowa oraz Widzewem Łódź.

W zespole Daniela Myśliwca Michał Chrapek rozegrał w tym sezonie 28 meczów, w których zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Pomocnik odgrywał ważną rolę w środku pola, jednak już wiadomo, że jego kontrakt wygasający z końcem czerwca nie zostanie przedłużony.

34-latek pożegna się z kibicami podczas domowego spotkania z Medalikami. Piłkarz zdecydował się również zabrać głos w sprawie swojej przyszłości i przekazał emocjonalne oświadczenie, które opublikował dziennikarz Piotr Potępa.

– Spotkanie z Rakowem Częstochowa będzie moim ostatnim meczem w barwach Niebiesko Czerwonych przy Okrzei 20. Dziękuję wszystkim kibicom za 6 lat wsparcia, emocji i wspólnych chwil w Piaście Gliwice. To był wyjątkowy czas, który na zawsze zostanie w moim sercu. Do zobaczenia! – przekazał zawodnik.

Chrapek trafił do Piasta w 2020 roku. Wcześniej występował m.in. w Śląsku Wrocław, Lechii Gdańsk oraz Wiśle Kraków. Łącznie na poziomie Ekstraklasy rozegrał 359 spotkań i zdobył 36 bramek. Na ten moment nie wiadomo, w jakim klubie 34-latek będzie kontynuował swoją karierę po odejściu z Gliwic.