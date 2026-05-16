Lechia Gdańsk – Legia Warszawa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Zespół Budowlanych nadal walczy o utrzymanie, a drużyna Wojskowych jest już pewna pozostania w elicie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania na naszym portalu. Początek starcia na Polsat Plus Arenie w niedzielę, 17 maja o godzinie 17:30.

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, typy i przewidywania

Lechia Gdańsk zmierzy się z Legią Warszawa w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Biało-Zieloni z dorobkiem 38 punktów zajmują 16. miejsce w tabeli i wciąż walczą o utrzymanie w elicie. Natomiast Wojskowi posiadają 43 oczka, dzięki czemu plasują się na 9. pozycji w stawce, mając już pewne pozostanie w lidze. Stołeczny zespół może więc podejść do tego spotkania z większym spokojem, podczas gdy ekipa z Trójmiasta gra o bardzo wysoką stawkę. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w niedzielę, 17 maja o godzinie 17:30.

Stawiam na wygraną Lechii Gdańsk. Myślę, że Budowlani będą mieli większą motywację niż Legia Warszawa, biorąc pod uwagę sytuację w tabeli. Mój typ: zwycięstwo Lechii Gdańsk.

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

Lechia Gdańsk musi mierzyć się z osłabieniami, ponieważ najprawdopodobniej nie zagrają Bogdan Viunnyk, Dawid Kurminowski oraz Alvis Jaunzems. Jeszcze większe problemy kadrowe ma Legia Warszawa, w której zabraknie Petara Stojanovicia, Arkadiusza Recy, Pawła Wszołka, Claude’a Goncalvesa, Vahana Bichakhchyana i Antonio Colaka, a niepewne są również występy mających drobne kontuzje Rafała Adamskiego oraz Milety Rajovicia.

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk w dwóch poprzednich kolejkach PKO BP Ekstraklasy zaprezentowała się bardzo słabo, przegrywając 1:3 z Widzewem Łódź i 1:3 z Radomiakiem Radom. Z kolei Legia Warszawa w tym czasie imponowała skutecznością oraz pewnością w grze, skromnie wygrywając 1:0 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza i 1:0 ze wspomnianym Widzewem Łódź.

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, historia

Ostatnie bezpośrednie mecze Lechii Gdańsk z Legią Warszawa wyraźnie układały się po myśli stołecznego zespołu. W pięciu poprzednich spotkaniach drużyna Wojskowych odniosła aż trzy zwycięstwa, dwa razy padł remis, a ekipa Budowlanych nie zdołała wygrać ani razu. Statystyki te pokazują przewagę Legii nad Lechią w ostatnich latach rywalizacji.

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy mają już zapewnione utrzymanie w elicie. Kurs na wygraną Lechii Gdańsk wynosi około 2.80, typ na zwycięstwo Legii Warszawa to mniej więcej 2.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40. Jeśli nie masz jeszcze konta u legalnego bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Lechia Gdańsk Legia Warszawa 2.80 3.40 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2026 14:07

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, przewidywane składy

Lechia: Paulsen – Kłudka, Dyachuk, Rodin, Vojtko – Kapić, Zhelizko – Mena, Sezonienko, Ćirković – Tomas Bobcek

Legia: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Pankov – Chodyna, Szymański, Kapustka, Elitim, Żewłakow, Kun – Nsame

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, transmisja meczu

Starcie pomiędzy Lechią Gdańska a Legią Warszawa oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanałach – CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium, CANAL+ 4K oraz TVP Sport, a także na platformach streamingowych – CANAL+ online i tvpsport.pl. Początek meczu na Polsat Plus Arenie już w najbliższą niedzielę, 17 maja o godzinie 17:30.

