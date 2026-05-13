PZPN dostał niecodzienną ofertę. Decyzja była jednoznaczna

22:47, 13. maja 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Reprezentacja Polski mogła zagrać nietypowy mecz towarzyski z Iranem. Konkretne wieści na ten temat wyciekły w podcaście "Ofensywni" na kanale Przeglądu Sportowego Onet.

Piłkarze reprezentacji Polski
Obserwuj nas w
fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski mogła zagrać inny mecz. Kulisy ujawnione

Reprezentacja Polski była blisko rozegrania zaskakującego spotkania towarzyskiego z Iranem. Jak ujawnili Łukasz Olkowicz i Piotr Wołosik w podcaście „Ofensywni” na kanale Przeglądu Sportowego Onet, irańska federacja zgłosiła się do PZPN z bardzo konkretną i jednocześnie nietypową propozycją organizacji meczu.

Iran, który zapewnił już sobie awans na mistrzostwa świata po marcowym remisie z Uzbekistanem (2:2), chciał zmierzyć się z Biało-czerwonymi w miejsce wcześniej zaplanowanego sparingu z Nigerią. Według dziennikarzy Irańczycy byli gotowi pokryć nawet koszty zerwania wcześniejszych ustaleń i zapłacić dodatkowe odszkodowania, aby doprowadzić do zmiany rywala.

W podcaście podkreślono, że oferta była bardzo hojna. Jednocześnie pojawiła się informacja, że Iran chciał rozegrać spotkanie na neutralnym terenie w Turcji, co oznaczałoby brak meczu reprezentacji Polski w kraju.

Jak dodawano, PZPN ostatecznie nie podjął tematu ze względu na wcześniejsze zobowiązania wobec ekipy z Afryki oraz kwestie organizacyjne i wizerunkowe. Zwracano uwagę również na potencjalne ryzyko polityczne oraz fakt, że mecz poza Polską mógłby spotkać się z niezadowoleniem kibiców.

„PZPN, chcąc być przede wszystkim lojalny wobec Nigerii, bo umowy podpisane należy respektować, nie podjął tematu” – podkreślał Wołosik.

Ostatecznie do spotkania Polska – Iran nie dojdzie. Reprezentacja Polski zmierzy się 31maja z Ukrainą, a trzy dni później zagra natomiast z Nigerią w ramach zaplanowanych meczów towarzyskich.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości