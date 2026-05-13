PZPN dostał niecodzienną ofertę. Decyzja była jednoznaczna

Reprezentacja Polski mogła zagrać nietypowy mecz towarzyski z Iranem. Konkretne wieści na ten temat wyciekły w podcaście "Ofensywni" na kanale Przeglądu Sportowego Onet.

Reprezentacja Polski mogła zagrać inny mecz. Kulisy ujawnione

Reprezentacja Polski była blisko rozegrania zaskakującego spotkania towarzyskiego z Iranem. Jak ujawnili Łukasz Olkowicz i Piotr Wołosik w podcaście „Ofensywni” na kanale Przeglądu Sportowego Onet, irańska federacja zgłosiła się do PZPN z bardzo konkretną i jednocześnie nietypową propozycją organizacji meczu.

Iran, który zapewnił już sobie awans na mistrzostwa świata po marcowym remisie z Uzbekistanem (2:2), chciał zmierzyć się z Biało-czerwonymi w miejsce wcześniej zaplanowanego sparingu z Nigerią. Według dziennikarzy Irańczycy byli gotowi pokryć nawet koszty zerwania wcześniejszych ustaleń i zapłacić dodatkowe odszkodowania, aby doprowadzić do zmiany rywala.

W podcaście podkreślono, że oferta była bardzo hojna. Jednocześnie pojawiła się informacja, że Iran chciał rozegrać spotkanie na neutralnym terenie w Turcji, co oznaczałoby brak meczu reprezentacji Polski w kraju.

Jak dodawano, PZPN ostatecznie nie podjął tematu ze względu na wcześniejsze zobowiązania wobec ekipy z Afryki oraz kwestie organizacyjne i wizerunkowe. Zwracano uwagę również na potencjalne ryzyko polityczne oraz fakt, że mecz poza Polską mógłby spotkać się z niezadowoleniem kibiców.

„PZPN, chcąc być przede wszystkim lojalny wobec Nigerii, bo umowy podpisane należy respektować, nie podjął tematu” – podkreślał Wołosik.

Ostatecznie do spotkania Polska – Iran nie dojdzie. Reprezentacja Polski zmierzy się 31maja z Ukrainą, a trzy dni później zagra natomiast z Nigerią w ramach zaplanowanych meczów towarzyskich.