To już pewne! Feio żegna się z portugalską ekstraklasą

21:05, 16. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Goncalo Feio nie zdołał utrzymać Tondeli w portugalskiej ekstraklasie. Podopieczni byłego trenera Legii Warszawa walczyli do ostatniej kolejki o utrzymanie, ale spadek jednak stał się faktem.

Goncalo Feio
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio nie utrzymał Tondeli w portugalskiej ekstraklasie

Goncalo Feio pod koniec marca został ogłoszony szkoleniowcem portugalskiej Tondeli. Dla 36-latka był to powrót po latach w rodzinne strony. Były szkoleniowiec Legii Warszawa miał proste zadanie – utrzymanie drużyny w ekstraklasie. Zespół do ostatniej kolejki walczył o pozostanie w elicie, ale wszystko przekreślił mecz Aroucą, który został przez nich przegrany.

W pierwszej odsłonie Tondela nie pokazała się z dobrej strony. Podopieczni Goncalo Feio zostali zdominowani i schodzili na przerwę ze stratą jednego gola. W 20. minucie na listę strzelców wpisał się Taichi Fukui. Japończyk uszczęśliwił Aroucę, która w świetnym nastroju schodziła na przerwę.

W drugiej połowie Tondela wzięła się za odrabianie strat. W 65. minucie drużyna prowadzona przez Goncalo Feio doprowadził do wyrównania za sprawą Rony Lopesa. Nadzieja była wielka, ale chwilę później Arouca ponownie objęła prowadzenie, a w końcówce wynik podwyższył Hyunju Lee. Te dwa gole finalnie pogrzebały Tondelę w portugalskiej ekstraklasie i były szkoleniowiec Legii Warszawa oficjalnie spadł z ligi.

Na ten moment nie są znane plany Tondeli wobec Goncalo Feio. Portugalski szkoleniowiec jest związany kontraktem do 30 czerwca. Czas pokaże, czy władze klubu zdecydują się na kontynuowanie współpracy z 36-latkiem.

Arouca – Tondela 3:1

Fukui (20′), Trezza (77′), Lee (85′) – Lopes (65′)

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości