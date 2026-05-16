Goncalo Feio nie zdołał utrzymać Tondeli w portugalskiej ekstraklasie. Podopieczni byłego trenera Legii Warszawa walczyli do ostatniej kolejki o utrzymanie, ale spadek jednak stał się faktem.

Goncalo Feio pod koniec marca został ogłoszony szkoleniowcem portugalskiej Tondeli. Dla 36-latka był to powrót po latach w rodzinne strony. Były szkoleniowiec Legii Warszawa miał proste zadanie – utrzymanie drużyny w ekstraklasie. Zespół do ostatniej kolejki walczył o pozostanie w elicie, ale wszystko przekreślił mecz Aroucą, który został przez nich przegrany.

W pierwszej odsłonie Tondela nie pokazała się z dobrej strony. Podopieczni Goncalo Feio zostali zdominowani i schodzili na przerwę ze stratą jednego gola. W 20. minucie na listę strzelców wpisał się Taichi Fukui. Japończyk uszczęśliwił Aroucę, która w świetnym nastroju schodziła na przerwę.

W drugiej połowie Tondela wzięła się za odrabianie strat. W 65. minucie drużyna prowadzona przez Goncalo Feio doprowadził do wyrównania za sprawą Rony Lopesa. Nadzieja była wielka, ale chwilę później Arouca ponownie objęła prowadzenie, a w końcówce wynik podwyższył Hyunju Lee. Te dwa gole finalnie pogrzebały Tondelę w portugalskiej ekstraklasie i były szkoleniowiec Legii Warszawa oficjalnie spadł z ligi.

Na ten moment nie są znane plany Tondeli wobec Goncalo Feio. Portugalski szkoleniowiec jest związany kontraktem do 30 czerwca. Czas pokaże, czy władze klubu zdecydują się na kontynuowanie współpracy z 36-latkiem.

Arouca – Tondela 3:1

Fukui (20′), Trezza (77′), Lee (85′) – Lopes (65′)