Lampard celuje w głośne nazwisko. Coventry dokona transferu?

20:29, 16. maja 2026
Kacper Karpowicz
Coventry City wróciło do Premier League i rozgląda się za wzmocnieniami. Drużyna Franka Lamparda może zostać wzmocniona przez znanego piłkarza. Na celowniku beniaminka znalazł się Georginio Wijnaldum z Al-Ettifaq - przekazuje "Football Insider".

Coventry City czekało na ten moment przez długie lata. Klub wrócił bowiem na poziom Premier League. Głównym architektem awansu jest oczywiście Frank Lampard, który teraz myśli o wzmocnieniu składu. Jak się okazuje, beniaminek Premier League przeprowadzić głośny transfer. Serwis „Football Insider” przekazuje, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Georginio Wijnaldum.

Doświadczony pomocnik obecnie występuje Arabii Saudyjskiej, będąc zawodnikiem Al-Ettifaq. Kontrakt Holendra wygasa jednak wraz z końcem sezonu i nie ma obecnie mowy o przedłużeniu współpracy. Całej sytuacji przygląda się Coventry City oraz Frank Lampard. Warto zaznaczyć, że 35-latek sporą część swojej piłkarskiej kariery spędził w Wielkiej Brytanii, a największe sukcesy odnosił z Liverpoolem.

Coventry City myśli o wielkich nazwiskach. Nie tylko Georiginio Wijnaldum znajduje się na ich radarze. Z przeprowadzką do beniaminka Premier League jest łączony także Mason Mount. W grę wchodzi tutaj wypożyczenie pomocnika Manchesteru United. Czas pokaże, jaką kadrę skompletuje drużyna prowadzona przez Franka Lamparda.

Georginio Wijnaldum natomiast w obecnym sezonie rozegrał 33 spotkania w koszulce Al-Ettifaq. Holenderski pomocnik strzelił 17 goli oraz zaliczył sześć asyst.

