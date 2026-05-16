FC Barcelona będzie rywalizowała o transfer. Duma Katalonii zaczęła interesować Kauą Eliasem. Piłkarz Szachtara Donieck jest także łączony z Galatasaray - informuje Ekrem Konur.

Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Kaua Elias łączony z FC Barceloną

FC Barcelona od dawna zaczęła się rozglądać za nowym napastnikiem. Teraz jednak ich prace muszą zostać przyspieszone. Robert Lewandowski oficjalnie ogłosił, że po sezonie zmieni klub. Tymczasem Duma Katalonii może przeprowadzić zaskakujący transfer na pozycję snajpera. Ekrem Konur poinformował, że w kręgu zainteresowań mistrzów Hiszpanii znalazł się Kaua Elias, który na co dzień reprezentuje barwy Szachtara Donieck.

Pozyskanie Brazylijczyka wcale nie będzie takim prostym zadaniem. Zawodnik wzbudza bowiem spore zainteresowanie na rynku transferowym. FC Barcelona będzie musiała rywalizować z Galatasaray, które również obserwuje 20-latka. W walce liczą się także inne europejskie zespoły, których nazwy nie zostały ujawnione przez tureckiego dziennikarza.

Transfer Kauy Eliasa będzie wiązał się z olbrzymim wydatkiem. Szachtar Donieck wycenia bowiem Brazylijczyka na 40 milionów euro. Taka kwota robi wrażenie nie tylko na Galatasaray, ale również FC Barcelonie. Czas pokaże, czy któryś z zainteresowanych zespołów spełni finansowe żądania ukraińskiego klubu.

Kaua Elias w obecnym sezonie rozegrał 36 spotkań w koszulce Szachtara Donieck. Brazylijski snajper zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także zaliczył siedem asyst.