Wiadomo, kiedy poznamy pełny skład Ekstraklasy na sezon 2026/27

10:14, 13. maja 2026
Mateusz Bednarski
PZPN ogłosił dokładny terminarz baraży o Ekstraklasę. Wiadomo już zatem, kiedy poznamy pełny skład PKO Ekstraklasy na sezon 2026/27.

Terminarz baraży o awans do Ekstraklasy

Bruk-Bet Termalica jest pierwszym spadkowiczem z PKO Ekstraklasy w sezonie 2025/26. W walkę o utrzymanie jest natomiast zaangażowanych kilka drużyn, w tym Arka Gdynia, Lechia Gdańsk, Korona Kielce, Widzew Łódź i Cracovia. W nieco spokojniejszej sytuacji, ale wciąż bez pewności pozostania na najwyższym szczeblu jest Piast Gliwice, Pogoń Szczecin oraz Motor Lublin. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy w sobotę, 23 maja, gdy odbędzie się ostatnia seria gier.

Z kolei awans do najwyższej klasy rozgrywkowej z Betclic 1 Ligi zapewniła sobie już Wisła Kraków. Bardzo blisko tego celu jest też Śląsk Wrocław. Natomiast o miejsca pozwalające na grę w barażach walczy kilka zespołów. Są to Wieczysta Kraków, ŁKS Łódź, Chrobry Głogów, Ruch Chorzów, Polonia Warszawa i Miedź Legnica. Sezon zasadniczy zakończy się 24 maja, ale drużyny z miejsc 3-6 powalczą jeszcze o promocję do Ekstraklasy w barażach.

PZPN ogłosił oficjalne daty baraży. Półfinały zostały zaplanowane na czwartek, 28 maja. Pierwszy rozpocznie się o godzinie 17:30, a drugi o godzinie 20:30. Finał został zaplanowany na 31 maja o godzinie 20:45, przy czym z uwagi na zaplanowany na ten dzień mecz reprezentacji Polski rozgrywany na Tarczyński Arena we Wrocławiu, w sytuacji, gdy gospodarzem finału będzie Śląsk Wrocław, spotkanie odbędzie się w terminie rezerwowym, tj. 1 czerwca 2026 r. (poniedziałek) o godz. 15:00.

