„Mbappe pozostawił nas bez słowa”

Davide Ancelotti wrócił wspomnieniami do rywalizacji Realu Madryt z PSG. Syn Carlo Ancelottiego przyznał, że Kylian Mbappe zrobił na sztabie ogromne wrażenie.

Ancelotti zachwycony Mbappe

Davide Ancelotti, syn Carlo Ancelottiego, będzie pomagał ojcu podczas mistrzostw świata 2026 w sztabie reprezentacji Brazylii. W podcaście „Tripletta” wrócił jednak także do czasów pracy w Realu Madryt.

W rozmowie nie zabrakło wspomnień o największych gwiazdach. Davide Ancelotti mówił między innymi o Cristiano Ronaldo, Tonim Kroosie czy Luce Modriciu, ale szczególne słowa poświęcił Kylianowi Mbappe.

Syn słynnego trenera przypomniał dwumecz Realu Madryt z PSG z 2022 roku. Francuz zrobił wtedy na sztabie Królewskich ogromne wrażenie.

– Rywalem, który pozostawił nas bez słowa, był Mbappe, gdy Real Madryt mierzył się z PSG w 2022 roku. Spojrzeliśmy na siebie i powiedzieliśmy: „Co to za piłkarz?”. Niesamowity – przyznał Davide Ancelotti.

Ancelotti zdradził również, że spośród pomocników prowadzonych przez sztab Realu najwyżej ceni Toniego Kroosa, choć od razu wspomniał także o Luce Modriciu. W przypadku Chorwata opowiedział anegdotę dotyczącą jego przywiązania do specjalnych skarpet zakładanych pod te meczowe. Pewnego razu kitman zapomniał mu je dostarczyć i wybuchła spora afera przed meczem.