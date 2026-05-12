Wisła Kraków po gwiazdę Ekstraklasy! Rozmowy już ruszyły

Ivi Lopez wraz z końcem sezonu opuści szeregi Rakowa Częstochowa. Wciąż może jednak występować w Polsce. O gwiazdę walczy Wisła Kraków - informuje Kamil Głębocki.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Ivi Lopez i Leonardo Rocha

Wisła rozmawia z gwiazdą Rakowa

Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy po czterech latach. Na dwie kolejki przed końcem sezonu zapewniła już sobie awans z pierwszego miejsca. W klubie apetyty są spore – po powrocie do elity Biała Gwiazda chce uniknąć walki o utrzymanie i liczyć się w grze o wyższe cele. Latem na pewno solidnie się wzmocni.

Z Wisłą łączony jest piłkarz, który w ostatnich latach był jednym z najlepszych w całej Ekstraklasie. To Ivi Lopez, który wraz z końcem sezonu ma się pożegnać z Rakowem Częstochowa. Klub uznał, że to odpowiedni moment, aby się rozstać i nie złożył mu propozycji przedłużenia wygasającego kontraktu.

Faktem jest, że Hiszpan ma za sobą trudniejsze chwile i wciąż nie nawiązał do dawnej dyspozycji po wyleczeniu kontuzji. Raków nie wierzy, że ten wskoczy jeszcze na tak wysoki poziom. Lopez więc latem zmieni klub i dalej może występować w Ekstraklasie. Kamil Głębocki informuje, że Wisła wykonała już konkretny ruch – nawiązała z nim kontakt i prowadzi wstępne rozmowy.

Do jakiejkolwiek decyzji daleka droga – Lopez ma propozycje z egzotycznych kierunków oraz Hiszpanii. Być może Wisła nie będzie w stanie rywalizować z nimi pod kątem finansowym.

Klub skontaktował się już z Hiszpanem, odbyły się na razie wstępne rozmowy. Lopez ma także oferty z krajów egzotycznych. @nawylottv pic.twitter.com/iXSLhmjn9B — Kamil Głębocki (@kamilglebocki) May 12, 2026

W tym sezonie 31-latek uzbierał cztery gole w 16 meczach Ekstraklasy. Występował też w europejskich pucharach.