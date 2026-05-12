Wisła Kraków po gwiazdę Ekstraklasy! Rozmowy już ruszyły

09:46, 12. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Kamil Głębocki [X]

Ivi Lopez wraz z końcem sezonu opuści szeregi Rakowa Częstochowa. Wciąż może jednak występować w Polsce. O gwiazdę walczy Wisła Kraków - informuje Kamil Głębocki.

Ivi Lopez i Leonardo Rocha
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Ivi Lopez i Leonardo Rocha

Wisła rozmawia z gwiazdą Rakowa

Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy po czterech latach. Na dwie kolejki przed końcem sezonu zapewniła już sobie awans z pierwszego miejsca. W klubie apetyty są spore – po powrocie do elity Biała Gwiazda chce uniknąć walki o utrzymanie i liczyć się w grze o wyższe cele. Latem na pewno solidnie się wzmocni.

Z Wisłą łączony jest piłkarz, który w ostatnich latach był jednym z najlepszych w całej Ekstraklasie. To Ivi Lopez, który wraz z końcem sezonu ma się pożegnać z Rakowem Częstochowa. Klub uznał, że to odpowiedni moment, aby się rozstać i nie złożył mu propozycji przedłużenia wygasającego kontraktu.

Faktem jest, że Hiszpan ma za sobą trudniejsze chwile i wciąż nie nawiązał do dawnej dyspozycji po wyleczeniu kontuzji. Raków nie wierzy, że ten wskoczy jeszcze na tak wysoki poziom. Lopez więc latem zmieni klub i dalej może występować w Ekstraklasie. Kamil Głębocki informuje, że Wisła wykonała już konkretny ruch – nawiązała z nim kontakt i prowadzi wstępne rozmowy.

Do jakiejkolwiek decyzji daleka droga – Lopez ma propozycje z egzotycznych kierunków oraz Hiszpanii. Być może Wisła nie będzie w stanie rywalizować z nimi pod kątem finansowym.

W tym sezonie 31-latek uzbierał cztery gole w 16 meczach Ekstraklasy. Występował też w europejskich pucharach.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości