Wisła Kraków nie jest zainteresowana tym transferem. Królewski zdementował

15:10, 12. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Jarosław Królewski, X

Wisła Kraków została połączona z zainteresowaniem transferem Iviego Lopeza. Jarosław Królewski zdementował jednak te informacje na temat gracza Rakowa Częstochowa.

Jarosław Królewski
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków nie sprowadzi piłkarza Rakowa Częstochowa

Wisła Kraków po latach gry w Betclic 1. lidze, w miniony weekend awansowała do PKO Ekstraklasy. To oznacza, że drużyna latem będzie musiała przygotować się do niezwykle wymagającej rywalizacji w elicie. Już przecież wiadomo, że celem nie będzie tylko utrzymanie, ale i zaprezentowanie się powyżej planów typowego beniaminka. Dlatego też od momentu zapewnienia sobie kwalifikacji do elity, pojawiło się już wiele plotek transferowych.

Pewnym bowiem jest, że Biała Gwiazda będzie dysponowała sporym budżetem transferowym, a wciąż możliwe jest zaangażowanie Wojciecha Kwietnia w klub, co pozwoliłoby wejść na jeszcze większy poziom finansowy. Jednym z hitowych ruchów mogłoby być pozyskanie Iviego Lopeza z Rakowa Częstochowa, o czym dzisiaj poinformował Kamil Głębocki z „NaWylot.pl”. I choć ruch wydawałby się sensowny, to Jarosław Królewski w mediach społecznościowych zdementował tę informację.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Prezes i właściciel Wisły Kraków krótko odpowiedział na wpis dziennikarza słowami „nie”. To oznacza, że nie ma tematu Iviego Lopeza przy Reymonta. W tym sezonie Hiszpan rozegrał w sumie 25 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował dwie asysty. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy 31-letni pomocnik zaliczył 132 występy i 50 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 800 tysięcy euro.

Zobacz także: Legia Warszawa blisko transferu z Ekstraklasy. Rozgrywa świetny sezon