W tym klubie był na rozmowach Łukasz Tomczyk. Duża konkurencja

Łukasz Tomczyk szuka pracy. Po zwolnieniu z Rakowa Częstochowa był na rozmowach w Odrze Opole - informuje serwis Meczyki.pl. Oprócz niego o posadę stara się również Dawid Szwarga i Szymon Grabowski.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Łukasz Tomczyk był na rozmowach w Odrze Opole

Łukasz Tomczyk pod koniec ubiegłego roku zastąpił Marka Papszuna w roli trenera Rakowa Częstochowa. Z Medalikami nie pracował zbyt długo. Po porażce w finale STS Pucharu Polski został zwolniony. Na stanowisku wytrzymał jedynie cztery miesiące. W tym czasie prowadził drużynę w 17 meczach, a jego bilans to 6 zwycięstw, 5 remisów i 6 porażek. Średnio zdobywał 1,35 punktu na mecz.

Z informacji serwisu Meczyki.pl wynika, że 37-latek nie zamierza długo pozostawać bez pracy. Co więcej, był już na rozmowach w jednym z polskich klubów. Zatrudnieniem Łukasza Tomczyka zainteresowana jest Odra Opole, czyli zespół z Betclic 1. Ligi.

Nie jest jedynym kandydatem na stanowisko. Źródło sugeruje, że wcześniej na listę życzeń w kontekście nowego trenera trafili Szymon Grabowski oraz Dawid Szwarga. Pierwszy z nich w przeszłości pracował z ŁKS-em Łódź i Lechią Gdańsk. Drugi z Arką Gdynia i Rakowem.

Tomczyk doskonale zna realia pracy w Betclic 1. Lidze. W rundzie jesiennej bieżącego sezonu z powodzeniem prowadził Polonię Bytom, która była rewelacją rozgrywek. Spędził tam nieco ponad dwa lata od września 2023 do grudnia 2025 roku.

Odra Opole to obecnie 13. drużyna tabeli Betclic 1. Ligi. Na swoim koncie mają 41 punktów. Nie mają już szans na awans, a utrzymanie zapewnili sobie jakiś czas temu. Obecnie za wyniki zespołu odpowiada Piotr Plewnia.