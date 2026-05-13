Ferran Torres przerwał milczenie. Tam chce grać w przyszłym sezonie

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres dał jasny sygnał

Ferran Torres przeżywa dobry czas i kończy sezon w wielkim stylu. Reprezentant Hiszpanii w ostatnich miesiącach regularnie trafia do siatki. Pomimo problemów z formą, w tym sezonie jest drugim najlepszym strzelcem Barcelony.

Napastnik ma na koncie już 21 goli, a lepszy od niego jest tylko Lamine Yamal. Co więcej, 26-latek zachwycił w ostatnim zwycięskim El Clasico, które zapewniło drużynie Hansiego Flicka mistrzostwo, strzelając gola.

Ostatnio w mediach pojawiało się mnóstwo spekulacji na temat ewentualnej sprzedaży wychowanka Valencii. Niektórzy sugerowali, że gwiazdor może zostać poświęcony, aby zrobić miejsce dla Juliana Alvareza. Jednocześnie przyszłość Roberta Lewandowskiego wciąż nie jest pewna, co dodatkowo podsycało plotki o transferze. Mimo to „Rekin” skupia się na grze w klubie i nie zamierza nigdzie odchodzić.

Piłkarz wysłał jasny sygnał do kibiców po świętowaniu mistrzostwa Hiszpanii. Podczas parady napisał w mediach społecznościowych, że chce powtarzać takie sukcesy. Podobną informację miały otrzymać władze katalońskiego giganta.

Z pewnością oznacza to, że zawodnik nie chce odchodzić z Camp Nou, ale ciężko twierdzić, czy to ucina wszelkie domysły o jego przeprowadzce do innego klubu. Kontrakt Hiszpana obowiązuje bowiem tylko do 2027 roku i nie został jeszcze przedłużony. Zarząd chce uniknąć ryzyka utraty gracza za darmo, a dobra forma strzelecka sprawia, że jego wartość rynkowa rośnie.