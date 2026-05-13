Iga Świątek zagra z Jessicą Pegulą o awans do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Sprawdź, gdzie oglądać transmisję meczu na żywo w TV i online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Iga Świątek – Jessica Pegula: gdzie obejrzeć na żywo?

Iga Świątek kontynuuje rywalizację w turnieju WTA w Rzymie i w ćwierćfinale zmierzy się z Jessicą Pegulą. Polka po bardzo dobrym występie przeciwko Naomi Osace wyraźnie odzyskała pewność siebie na kortach ziemnych i będzie chciała zrobić kolejny krok w stronę obrony tytułu.

Pegula także prezentuje wysoką formę i regularnie dociera do decydujących faz największych turniejów. Amerykanka wygrała dwa ostatnie mecze przeciwko Świątek, dlatego środowy pojedynek zapowiada się niezwykle interesująco. Dla Polki będzie to okazja do rewanżu, a jednocześnie bardzo ważny test przed kolejnymi tygodniami sezonu na mączce.

Świątek bardzo dobrze czuje się w Rzymie, gdzie triumfowała już trzykrotnie. Jej gra w poprzednich rundach wyglądała zdecydowanie lepiej niż podczas wcześniejszych turniejów, co może być sygnałem, że wraca do swojej najwyższej dyspozycji właśnie na ulubionej nawierzchni.

Iga Świątek – Jessica Pegula: transmisja w TV

Spotkanie Igi Świątek z Jessicą Pegulą zaplanowano na środę 13 maja 2026 roku. Początek meczu o godzinie 13:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale CANAL+ Sport 2 oraz w usłudze CANAL+ online i STS TV.

To może być jedno z najciekawszych spotkań całego turnieju. Pegula jest w bardzo dobrej dyspozycji, ale Świątek na mączce wciąż pozostaje jedną z najgroźniejszych zawodniczek świata. Kibice mogą spodziewać się długich wymian i tenisowego widowiska na najwyższym poziomie.

