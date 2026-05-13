W tym angielskim klubie może grać Kylian Mbappe. Szok

11:03, 13. maja 2026 13:34, 13. maja 2026
Jakub Boroń
Kylian Mbappe ponownie został połączony z transferem do Premier League. Jeden z angielskich gigantów ma monitorować sytuację Francuza w Realu Madryt - poinformował Football Insider.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Liverpool monitoruje sytuację Kyliana Mbappe

Kylian Mbappe od lat był łączony z Liverpoolem, jeszcze zanim trafił do Realu Madryt. Teraz temat niespodziewanie wrócił, choć Francuz dopiero w 2024 roku przeniósł się na Santiago Bernabeu.

Według informacji Football Insider, cytowanych przez Liverpool Echo, The Reds uważnie obserwują sytuację Mbappe w Realu. Wszystko ma mieć związek z zamieszaniem wokół madryckiego klubu i możliwymi zmianami po rozczarowującym sezonie.

Real Madryt ma za sobą burzliwy okres. W ostatnich dniach media informowały między innymi o spięciu Federico Valverde z Aurelienem Tchouamenim na treningu, a porażka w El Clasico przypieczętowała mistrzostwo Hiszpanii dla Barcelony.

W klubie mogą latem zajść poważne zmiany. Niepewna jest przyszłość sztabu szkoleniowego, a według doniesień nowy trener może mieć wpływ na decyzje transferowe. Dopiero wtedy Real ma określić, co dalej z Mbappe.

Na razie trudno mówić o zaawansowanych rozmowach. To raczej sygnał, że Liverpool oraz inne kluby Premier League przyglądają się sytuacji Francuza. Sam transfer byłby jednak ogromnym wydarzeniem i na ten moment pozostaje bardzo trudny do przeprowadzenia.

