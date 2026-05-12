To będzie pierwszy transfer Wisły Kraków?! W przeszłości grał w Cracovii

Wisła Kraków poważnie myśli o wzmocnieniach przed grą w Ekstraklasie. Jak poinformował Piotr Rzepecki na kanale Meczyki.pl, najbliżej Białej Gwiazdy ma być Mikkel Maigaard, były piłkarz Cracovii.

Mikkel Maigaard najbliżej Wisły Kraków

Wisła Kraków kilka dni temu pokonała Chrobry Głogów i zapewniła sobie awans do PKO BP Ekstraklasy. Po czterech latach nieobecności Biała Gwiazda wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej. Teraz czeka ich jedno z najtrudniejszych zadań, a więc zbudowanie kadry pierwszego zespołu. W przyszłym sezonie krakowski klub chce powalczyć minimum o środek tabeli, o czym mówił Jarosław Królewski.

Z klubem łączonych jest coraz więcej zawodników. Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl poinformował, że Wisła obserwuje reprezentanta Mali. Wcześniej pojawiały się także doniesienia o możliwym przejściu Mikkela Maigaarda. Raz jeszcze do tego tematu wrócił Piotr Rzepecki, który na kanale Meczyki.pl ujawnił, że Duńczyk jest obecnie najbliżej Białej Gwiazdy.

– Wydaje mi się, że Mikkel Maigaard jest najbliżej Wisły Kraków. Informowałem o tym kilka dni temu. Transfer teoretycznie wewnątrz ligi, ale Wisła jest już praktycznie w Ekstraklasie. Mówimy o takim ciekawym przejściu, które mocno wpłynie na krakowskie środowisko. To zawsze są takie ruchy, które wpływają na wyobraźnię. Możemy sobie wizualizować, jeżeli Cracovia się utrzyma, derby stolicy Małopolski z Maigaardem w koszulce Wisły – mówił Piotr Rzepecki na kanale Meczyki.pl.

Maigaard od stycznia tego roku jest związany z Wieczystą Kraków, do której trafił za ok. 300 tysięcy euro. Co ciekawe, wcześniej grał w barwach Cracovii, a więc odwiecznego rywala Wisły. Barw Pasów bronił w latach 2024-2026, występując w 68 meczach.