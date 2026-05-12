To będzie pierwszy transfer Wisły Kraków?! W przeszłości grał w Cracovii

16:08, 12. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wisła Kraków poważnie myśli o wzmocnieniach przed grą w Ekstraklasie. Jak poinformował Piotr Rzepecki na kanale Meczyki.pl, najbliżej Białej Gwiazdy ma być Mikkel Maigaard, były piłkarz Cracovii.

Mariusz Jop
PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mikkel Maigaard najbliżej Wisły Kraków

Wisła Kraków kilka dni temu pokonała Chrobry Głogów i zapewniła sobie awans do PKO BP Ekstraklasy. Po czterech latach nieobecności Biała Gwiazda wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej. Teraz czeka ich jedno z najtrudniejszych zadań, a więc zbudowanie kadry pierwszego zespołu. W przyszłym sezonie krakowski klub chce powalczyć minimum o środek tabeli, o czym mówił Jarosław Królewski.

Z klubem łączonych jest coraz więcej zawodników. Piotr Koźmiński na łamach Goal.pl poinformował, że Wisła obserwuje reprezentanta Mali. Wcześniej pojawiały się także doniesienia o możliwym przejściu Mikkela Maigaarda. Raz jeszcze do tego tematu wrócił Piotr Rzepecki, który na kanale Meczyki.pl ujawnił, że Duńczyk jest obecnie najbliżej Białej Gwiazdy.

Wydaje mi się, że Mikkel Maigaard jest najbliżej Wisły Kraków. Informowałem o tym kilka dni temu. Transfer teoretycznie wewnątrz ligi, ale Wisła jest już praktycznie w Ekstraklasie. Mówimy o takim ciekawym przejściu, które mocno wpłynie na krakowskie środowisko. To zawsze są takie ruchy, które wpływają na wyobraźnię. Możemy sobie wizualizować, jeżeli Cracovia się utrzyma, derby stolicy Małopolski z Maigaardem w koszulce Wisły – mówił Piotr Rzepecki na kanale Meczyki.pl.

Maigaard od stycznia tego roku jest związany z Wieczystą Kraków, do której trafił za ok. 300 tysięcy euro. Co ciekawe, wcześniej grał w barwach Cracovii, a więc odwiecznego rywala Wisły. Barw Pasów bronił w latach 2024-2026, występując w 68 meczach.

