Barcelona zaskoczona. Chelsea nie chce negocjować ws. gwiazdy

FC Barcelona nadal szuka nowego napastnika, lecz sytuacja wokół Joao Pedro staje się coraz bardziej skomplikowana. Fabrizio Romano poinformował, że Chelsea uznaje Brazylijczyka za zawodnika nietykalnego.

PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Chelsea nie sprzeda Joao Pedro

Barcelona chce latem wzmocnić ofensywę i od miesięcy analizuje dostępne opcje. Priorytetowym celem pozostaje Julian Alvarez, ale bardzo wysoko oceniany jest również Joao Pedro. Deco uważa, że profil Brazylijczyka idealnie pasuje do stylu gry zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka. Klub widzi w nim piłkarza mogącego zwiększyć jakość ataku i rywalizację w składzie. W ostatnich tygodniach jego nazwisko regularnie pojawiało się w raportach działu sportowego Barcelony.

Chelsea nie zamierza jednak ułatwiać żadnych negocjacji. Według Fabrizio Romano londyński klub traktuje napastnika jako jeden z najważniejszych elementów przyszłego projektu. Joao Pedro był jednym z niewielu zawodników, którzy utrzymywali wysoki poziom podczas trudnego sezonu. Brazylijczyk zdobył do tej pory 20 bramek i zanotował dziewięć asyst. Takie liczby sprawiły, że jego pozycja w klubie wyraźnie wzrosła.

Barcelona liczyła, że rozmowy z Chelsea będą łatwiejsze niż ewentualne negocjacje z Atletico Madryt w sprawie Juliana Alvareza. W przypadku argentyńskiego napastnika oczekiwania finansowe od początku wydawały się bardzo wysokie. Kataloński klub miał nadzieję na bardziej elastyczne warunki przy transferze Joao Pedro. Obecnie taki scenariusz wydaje się jednak mało realny.

Według wcześniejszych informacji potencjalna operacja mogłaby kosztować od 80 do nawet 100 milionów euro. Dla Barcelony byłby to ogromny wydatek. Problemem pozostaje jednak nie tylko cena. Chelsea nie chce nawet rozważać sprzedaży zawodnika po jego bardzo dobrym sezonie.

Zobacz również: Barcelona nie powtórzy błędu Realu. Transfery mają swoje granice