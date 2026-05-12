Wieczysta bez licencji na PKO Ekstraklasę. Klub wydał komunikat

Wieczysta nie otrzymała licencji na grę w PKO Ekstraklasie w pierwotnym terminie, ale klub zamierza się odwołać od decyzji PZPN po spełnieniu wymagań.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Wieczysta odwoła się od decyzji PZPN ws. licencji

Wieczysta Kraków z całą pewnością znalazła się na pewnym zakręcie. Klub sportowo co prawda wciąż ma szanse na awans do PKO Ekstraklasy, ale nie jest pewne, czy będzie mu na nim zależeć. Wszystko ze względu na potencjalne zakończenie finansowania przez Wojciecha Kwietnia, który ma być zainteresowany wejściem i przejęciem przynajmniej części udziałów w Wiśle Kraków.

Gdyby jednak tego było mało, klub właśnie otrzymał informację, że nie będzie mógł – przynajmniej na ten moment – przystąpić do rozgrywek PKO Ekstraklasy. PZPN bowiem poinformował o braku licencji dla Wieczystej. Jak czytamy jednak w komunikacie, klub ma zamiar odwołać się od tej decyzji i złożyć odpowiednie dokumenty, aby móc rywalizować w elicie. Chodzi głównie o przekształcenie stowarzyszenia w sportową spółkę akcyjną.

– W związku z decyzją Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN informujemy, że klub skorzysta z przysługującego prawa do odwołania i złoży je w przewidzianym terminie. Jednocześnie podkreślamy, że w ocenie klubu na moment składania wniosku realizowane były działania związane z dostosowaniem struktury organizacyjno-prawnej do obowiązujących wymogów licencyjnych. Do czasu zakończenia postępowania odwoławczego nie będziemy szerzej komentować sprawy – czytamy w komunikacie Wieczystej Kraków.

