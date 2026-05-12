SS Lazio – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (13.05.2026)

SS Lazio - Inter Mediolan: typy i kursy na finał Pucharu Włoch. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (13 maja) o godzinie 21:00.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Lazio – Inter, typy bukmacherskie

Już w środowy wieczór odbędzie się wielki finał w Pucharze Włoch, w którym Lazio zmierzy się z Interem Mediolan. Dla rzymskiego zespołu będzie to ogromna szansa na uratowanie sezonu i zakończenie go zdobyciem cennego trofeum. Nerazzurri natomiast ma już za sobą znakomite rozgrywki ligowe, ponieważ Nerazzurri sięgnęli po mistrzostwo Serie A. Mediolańczycy z pewnością będą jednak chcieli dołożyć do gabloty kolejne trofeum i potwierdzić swoją dominację we włoskim futbolu. Zapowiada się więc niezwykle prestiżowe i emocjonujące widowisko.



Ja uważam, że finalnie triumf w rozgrywkach trafi do rąk drużyny Maurizio Sarriego. Moim zdaniem to właśnie rzymianie okażą się lepsi w tym finale – niezależnie od tego, czy rozstrzygnięcie zapadnie po 90 minutach, dogrywce czy serii rzutów karnych. Mój typ: wygrana Lazio

Kacper STS 3.45 wygrana Lazio Zagraj!

Lazio – Inter, ostatnie wyniki

Lazio odnalazło wreszcie formę. Biancocelesti w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Napoli, po rzutach karnych z Atalantą Bergamo w Pucharze Włoch oraz 2:1 z Cremonese), zaliczyli jeden remis (3:3 z Udinese), a także ponieśli jedną porażkę (0:3 z Interem Mediolan).

Inter Mediolan natomiast idzie jak burza. W pięciu ostatnich spotkaniach mistrzowie Włoch odnieśli cztery zwycięstwa (3:0 z Cagliari, 3:2 z Como w rewanżowy meczu Pucharu Włoch, 2:0 z Parmą oraz 3:0 z Lazio), a także zaliczyli jeden remis (2:2 z Torino).

Lazio – Inter, historia

Rywalizacja Lazio z Interem Mediolan od wielu lat należy do jednej z najbardziej emocjonujących w Serie A. Oba zespoły regularnie walczą o najwyższe cele, dlatego ich bezpośrednie starcia często mają ogromne znaczenie dla układu czołówki tabeli. Inter na przestrzeni ostatnich sezonów częściej wychodził zwycięsko z tych pojedynków, jednak Lazio wielokrotnie potrafiło postawić trudne warunki mediolańczykom. Ostatni rozdział tej rywalizacji został napisany zaledwie w miniony weekend, kiedy Nerazzurri pewnie pokonali Lazio aż 3:0. To zwycięstwo tylko potwierdziło świetną formę Interu, który w obecnym sezonie sięgnął już po mistrzostwo Włoch.

Lazio – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem środowego finału Pucharu Włoch jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich w regulaminowym czasie gry, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku zwycięstwa Lazio natomiast sięga nawet 5.10.

Lazio Rzym Inter Mediolan Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 maja 2026 20:24

Lazio – Inter, kto wygra?

Kto wygra Puchar Włoch? Lazio

Inter Lazio

Inter 0 Votes

Lazio – Inter, przewidywane składy

SS Lazio: Motta – Marusić, Gila, Romagnoli, Tavares – Basić, Patric, Taylor – Isaksen, Noslin, Pedro

Inter Mediolan: Sommer – Bisseck, Akanji, Carlos Augusto – Dumfries, Barella, Zieliński, Sucić, Dimarco – Thuram, Bonny

Lazio – Inter, transmisja meczu

Spotkanie Lazio – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usługach Polsat Box Go oraz STS TV.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.