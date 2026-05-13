Barcelona zaoferowała dwóch piłkarzy rywalowi. To może obniżyć cenę transferu

09:44, 13. maja 2026
Patryk Kucharski
Barcelona chce wypożyczyć dwóch zawodników. Jak podaje SPORT, mowa o Xavim Esparcie oraz Tonim Fernandezie, którzy zostali zaoferowani Realowi Oviedo.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona rozpoczęła już przygotowania swojej kadry do sezonu 2026/2027. W związku z tym władze klubu zaproponowały Realowi Oviedo wypożyczenie dwóch utalentowanych wychowanków.

Do spadkowicza La Ligi trafić mieliby Xavi Espart oraz Toni Fernandez. Obecnie obaj piłkarze występują w rezerwach, ale zdążyli już zadebiutować w pierwszej drużynie u Hansiego Flicka.

Pomimo faktu, że Real Oviedo spada z hiszpańskiej ekstraklasy, Blaugrana uważa, że występy w Segunda Division pozwolą młodym piłkarzom nabrać doświadczenia. Rywalizacja o miejsce w składzie giganta z Camp Nou jest bardzo trudna. Dlatego regularna gra na zapleczu wydaje się najlepszym rozwiązaniem dla ich karier.

Ta operacja może pomóc Dumie Katalonii w innym transferze. Klub chce na stałe wykupić Joaquina Delgado, który przebywa na wypożyczeniu w rezerwach. Oddanie Esparta i Fernandeza, nawet jeśli tylko na jeden sezon mogłoby ułatwić negocjacje i obniżyć końcową cenę za 24-letniego napastnika.

Zarząd stawia jednak warunek. Władze chcą mieć pewność, że zarówno prawy obrońca, jak i ofensywny pomocnik będą grali regularnie. Dlatego w kontrakcie ma pojawić się zapis o obowiązkowym występach w co najmniej 66% minut w sezonie.

Dodatkowo obaj zawodnicy otrzymają wcześniej nowe kontrakty z Barceloną. Espart i Fernandez byliby tam pierwszoplanowymi postaciami i mieliby pomóc ekipie z Oviedo wrócić do pierwszej ligi.

