Gdzie zagra Barkovskiy? Piast musi podjąć decyzję. Znamy kwotę wykupu!

Działacze Piasta Gliwice muszą w najbliższym czasie podjąć decyzję co z Germanem Barkovskiym, bo napastnik z Białorusi jest tylko wypożyczony. Goal.pl poznał kwotę wykupu i termin jaki ma na to klub ze Śląska.

Czas na ważne decyzje

Piast pod wodzą Daniela Myśliwca spisuje się całkiem dobrze. Klub ze Śląska zgromadził 41 punktów i ma trzy „oczka” przewagi nad grupą spadkową.

W Gliwicach będą wkrótce podejmować personalne decyzje. Jedna z nich dotyczy Germana Barkovskiyego, a więc napastnika wypożyczonego z Puszczy Niepołomice. W umowie o transferze czasowym zawarto kwotę wykupu i termin na jej uruchomienie.

Czas do końca maja

Z informacji goal.pl wynika, że w przypadku uruchomienia klauzuli Piast musi przelać na konto Puszczy nieco ponad 400 tysięcy euro. Na wykonanie tej transakcji ma czas do końca maja, co oznacza, że już niedługo poznamy najbliższą przyszłość Białorusina.

W tym sezonie Ekstraklasy Barkovskiy rozegrał dla Piasta 29 spotkań, w których strzelił 4 gole i zaliczył jedną asystę. Do tego dorzucił dwa występy i asystę w Pucharze Polski.



Jego ogólny dorobek w ESA to 44 występy, 7 trafień i 4 decydujące podania. 23-latek ma też na koncie 15 meczów w reprezentacji Białorusi i 2 gole. Kontrakt z Puszczą wiąże go do lata 2028 roku.