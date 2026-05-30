Warta Poznań wraca do Betclic 1. ligi. Oni zagrają w barażach o awans

Znamy uczestników baraży o Betclic 1. ligę

Choć rozgrywki ligowe w większości lig dobiegły już końca, nadal kibice mogą zajmować się rywalizującymi w barażach zespołami. Chodzi głównie o Betclic 1. ligę, ale nie tylko, bowiem przecież nadal swój bój o awans na zaplecze PKO Ekstraklasy toczy kilka ekip. W ostatniej 34. kolejce tego sezonu poznaliśmy dopiero ostateczne rozwiązania, czyli drugiego beniaminka ligi oraz cztery ekipy, które zmierzą się w barażach.

Kilka serii gier wcześniej bezpośredni awans zapewniła sobie rzecz jasna Unia Skierniewice, która okazała się najlepsza na trzecim poziomie rozgrywkowym w kraju i jako beniaminek zagra w wyższej lidze. Drugie miejsce w tabeli Betclic 2. ligi zajęła Warta Poznań, która w ramach multiligi mierzyła się z Resovią Rzeszów. Ten mecz udało się zremisować gospodarzom 2:2, a to oznacza, że po sezonie przerwy znów będziemy mogli oglądać ten zespół na pierwszoligowych murawach.

Z kolei w kontekście drużyn, które powalczą o trzecie miejsce dające prawo gry w Betclic 1. ligi, także poznaliśmy ostateczny układ. Dlatego też w barażach zmierzy się: Olimpia Grudziądz, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Śląsk II Wrocław oraz Sandecja Nowy Sącz.

Zgodnie z regulaminem rozgrywek, trzecia ekipa mierzy się szóstą, a czwarta z piątą. To oznacza, że Olimpia Grudziądz podejmie przed własną publicznością zespół Sandecji Nowy Sącz, a Podbeskidzie będzie gospodarzem rywalizacji z rezerwami Śląska Wrocław. Mecze półfinałowe zaplanowano na wtorek 2 czerwca o godzinie 13:00 oraz 16:00. Zwycięzcy zmierzą się kilka dni później, w sobotę 7 czerwca o 13:45.

W ostatniej serii gier poznaliśmy także zespoły, które ostatecznie pożegnały się z ligą. Do GKS-u Jastrzębie, który wycofał się z rozgrywek i ŁKS-u II Łódź dołączyło Zagłębie Sosnowiec oraz KKS Kalisz. W barażach o pozostanie na poziomie centralnym rywalizować będą jeszcze Sokół Kleczew oraz Resovia Rzeszów.

Wyniki 34. kolejki Betclic 2. ligi

Chojniczanka Chojnice – Rekord Bielsko-Biała 2:0

Hutnik Kraków – Stal Stalowa Wola 0:1

KKS Kalisz – Unia Skierniewice 2:1

ŁKS II Łódź – Sokół Kleczew 1:2

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Podhale Nowy Targ 2:1

Sandecja Nowy Sącz – Zagłębie Sosnowiec 1:0

Świt Szczecin – Olimpia Grudziądz 0:1

Warta Poznań – Resovia Rzeszów 2:2

GKS Jastrzębie – Śląsk II Wrocław 0:3 (walkower)

