Warta Poznań wraca do Betclic 1. ligi. Oni zagrają w barażach o awans

16:30, 30. maja 2026 16:52, 30. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

W ostatniej kolejce Betclic 2. ligi bezpośredni awans na zaplecze PKO Ekstraklasy wywalczyła Warta Poznań. W barażach zagrają więc: Olimpia Grudziądz, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Śląsk II Wrocław oraz Sandecja Nowy Sącz.

Betclic 2. liga
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Betclic 2. liga

Znamy uczestników baraży o Betclic 1. ligę

Choć rozgrywki ligowe w większości lig dobiegły już końca, nadal kibice mogą zajmować się rywalizującymi w barażach zespołami. Chodzi głównie o Betclic 1. ligę, ale nie tylko, bowiem przecież nadal swój bój o awans na zaplecze PKO Ekstraklasy toczy kilka ekip. W ostatniej 34. kolejce tego sezonu poznaliśmy dopiero ostateczne rozwiązania, czyli drugiego beniaminka ligi oraz cztery ekipy, które zmierzą się w barażach.

Kilka serii gier wcześniej bezpośredni awans zapewniła sobie rzecz jasna Unia Skierniewice, która okazała się najlepsza na trzecim poziomie rozgrywkowym w kraju i jako beniaminek zagra w wyższej lidze. Drugie miejsce w tabeli Betclic 2. ligi zajęła Warta Poznań, która w ramach multiligi mierzyła się z Resovią Rzeszów. Ten mecz udało się zremisować gospodarzom 2:2, a to oznacza, że po sezonie przerwy znów będziemy mogli oglądać ten zespół na pierwszoligowych murawach.

Z kolei w kontekście drużyn, które powalczą o trzecie miejsce dające prawo gry w Betclic 1. ligi, także poznaliśmy ostateczny układ. Dlatego też w barażach zmierzy się: Olimpia Grudziądz, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Śląsk II Wrocław oraz Sandecja Nowy Sącz.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Zgodnie z regulaminem rozgrywek, trzecia ekipa mierzy się szóstą, a czwarta z piątą. To oznacza, że Olimpia Grudziądz podejmie przed własną publicznością zespół Sandecji Nowy Sącz, a Podbeskidzie będzie gospodarzem rywalizacji z rezerwami Śląska Wrocław. Mecze półfinałowe zaplanowano na wtorek 2 czerwca o godzinie 13:00 oraz 16:00. Zwycięzcy zmierzą się kilka dni później, w sobotę 7 czerwca o 13:45.

W ostatniej serii gier poznaliśmy także zespoły, które ostatecznie pożegnały się z ligą. Do GKS-u Jastrzębie, który wycofał się z rozgrywek i ŁKS-u II Łódź dołączyło Zagłębie Sosnowiec oraz KKS Kalisz. W barażach o pozostanie na poziomie centralnym rywalizować będą jeszcze Sokół Kleczew oraz Resovia Rzeszów.

Wyniki 34. kolejki Betclic 2. ligi

Chojniczanka Chojnice – Rekord Bielsko-Biała 2:0
Hutnik Kraków – Stal Stalowa Wola 0:1
KKS Kalisz – Unia Skierniewice 2:1
ŁKS II Łódź – Sokół Kleczew 1:2
Podbeskidzie Bielsko-Biała – Podhale Nowy Targ 2:1
Sandecja Nowy Sącz – Zagłębie Sosnowiec 1:0
Świt Szczecin – Olimpia Grudziądz 0:1
Warta Poznań – Resovia Rzeszów 2:2
GKS Jastrzębie – Śląsk II Wrocław 0:3 (walkower)

Zobacz także: Ndiaye opuści Pogoń? Trzy kluby zainteresowane Senegalczykiem! [NASZ NEWS]