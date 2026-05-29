Ruch dopiął swego. Kluczowy piłkarz zostaje w Chorzowie

Ruch Chorzów przedłużył kontrakt z Shumą Nagamatsu do czerwca 2027 roku. Japoński pomocnik po udanym sezonie zostaje w szeregach 14-krotnych mistrzów Polski na dłużej.

Shuma Nagamatsu z nowym kontraktem w Ruchu

Ruch Chorzów zatrzymał jednego ze swoich kluczowych zawodników. Jak poinformowała oficjalna strona internetowa śląskiego klubu nową umowę z klubem podpisał Shuma Nagamatsu. Kontrakt japońskiego pomocnika będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku.

30-letni środkowy pomocnik trafił do Chorzowa przed sezonem 2025/2026 i bardzo szybko stał się ważnym elementem zespołu. W debiutanckich rozgrywkach w niebieskich barwach zanotował 34 występy, w tym 33 w Betclic 1. Lidze oraz jeden w STS Pucharze Polski. Zdobył cztery bramki i dołożył pięć asyst, a jedyne spotkanie, które opuścił, było efektem pauzy za kartki. Więcej minut od niego rozegrali jedynie Szymon Szymański, Martin Konczkowski i Patryk Szwedzik.

Nagamatsu nie ukrywa, że dobrze czuje się zarówno w klubie, jak i w samym Chorzowie. W rozmowie cytowanej przez oficjalną stronę internetową Ruchu Chorzów podkreślił, że szybko zaaklimatyzował się w drużynie. Zawodnik docenił też atmosferę tworzoną przez kibiców podczas meczów domowych i wyjazdowych. Zaznaczył jednocześnie, że czuje wsparcie ze strony klubu i wierzy, że może jeszcze bardziej pomóc zespołowi w walce o jak najlepsze wyniki.

Japończyk przed grą w ekipie z ulicy Cichej występował już w kilku polskich klubach. Reprezentował barwy Świtu Skolwin, Znicza Pruszków oraz Korony Kielce, z którą rywalizował na poziomie PKO BP Ekstraklasy. Przedłużenie umowy z Nagamatsu to natomiast dla Ruchu ważny sygnał przed kolejnym sezonem i dowód, że klub chce budować skład w oparciu o sprawdzonych zawodników.