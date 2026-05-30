Real chce Fernandeza, ale ma plan B! To także byłby wielki transfer

Real Madryt chce wzmocnić środek pola i ma upatrzonego kandydata. Jak podaje portal El Debate, Królewscy przygotowali też alternatywę na wypadek, gdyby główny transfer nie doszedł do skutku.

PressFocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Real przygotował plan. Na celowniku gwiazdy Premier League

Enzo Fernandez od dłuższego czasu jest łączony z Realem Madryt. Pomocnik Chelsea nie ukrywa, że chciałby trafić na Santiago Bernabeu. Z kolei Los Blancos widzą w nim idealne uzupełnienie środka pola. Problem w tym, że The Blues wyceniają gwiazdora na około 120 milionów euro.

Dla Królewskich taka kwota może być zbyt wysoka. Dlatego klub szuka tańszych rozwiązań. Według doniesień poważną opcją jest Alexis Mac Allister z Liverpoolu, którego Real także obserwuje od pewnego czasu. Podobnie jak Fernandez, jest mistrzem świata z reprezentacją Argentyny. Kontrakt 27-latka na Anfield obowiązuje do 2028 roku.

Zawodnik The Reds jest postrzegany jako tańsza, ale wciąż wartościowa alternatywa. Hiszpański gigant liczy, że negocjacje z Liverpoolem będą łatwiejsze. W grę wchodził też Rodri. Jednak ze względu na wiek i problemy zdrowotne jest to najmniej prawdopodobna możliwość, choć transfer 29-latka byłby zapewne najtańszy.

Mimo to głównym celem pozostaje Enzo Fernandez, który w tym sezonie rozegrał 54 spotkania i strzelił w nich 15 bramek i zanotował 7 asyst.

Zobacz także: Liverpool wybrał nowego trenera. On zastąpi Arne Slota