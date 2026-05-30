Real chce Fernandeza, ale ma plan B! To także byłby wielki transfer

15:44, 30. maja 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  El Debate

Real Madryt chce wzmocnić środek pola i ma upatrzonego kandydata. Jak podaje portal El Debate, Królewscy przygotowali też alternatywę na wypadek, gdyby główny transfer nie doszedł do skutku.

Enzo Fernandez
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Real przygotował plan. Na celowniku gwiazdy Premier League

Enzo Fernandez od dłuższego czasu jest łączony z Realem Madryt. Pomocnik Chelsea nie ukrywa, że chciałby trafić na Santiago Bernabeu. Z kolei Los Blancos widzą w nim idealne uzupełnienie środka pola. Problem w tym, że The Blues wyceniają gwiazdora na około 120 milionów euro.

Dla Królewskich taka kwota może być zbyt wysoka. Dlatego klub szuka tańszych rozwiązań. Według doniesień poważną opcją jest Alexis Mac Allister z Liverpoolu, którego Real także obserwuje od pewnego czasu. Podobnie jak Fernandez, jest mistrzem świata z reprezentacją Argentyny. Kontrakt 27-latka na Anfield obowiązuje do 2028 roku.

Zawodnik The Reds jest postrzegany jako tańsza, ale wciąż wartościowa alternatywa. Hiszpański gigant liczy, że negocjacje z Liverpoolem będą łatwiejsze. W grę wchodził też Rodri. Jednak ze względu na wiek i problemy zdrowotne jest to najmniej prawdopodobna możliwość, choć transfer 29-latka byłby zapewne najtańszy.

Mimo to głównym celem pozostaje Enzo Fernandez, który w tym sezonie rozegrał 54 spotkania i strzelił w nich 15 bramek i zanotował 7 asyst.

Zobacz także: Liverpool wybrał nowego trenera. On zastąpi Arne Slota

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości