Paris Saint-Germain – Arsenal FC transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (30 maja) finałowy mecz Ligi Mistrzów.

PSG – Arsenal, gdzie oglądać?

W finale Ligi Mistrzów odbędzie się mecz PSG – Arsenal. Paryżanie postarają się obronić trofeum wywalczone przed rokiem, gdy rozbili 5:0 Inter Mediolan. Teraz przeciwnik zdaje się być jeszcze silniejszy. W starciu mistrza Francji i Anglii za faworyta uznaje się jednak ekipę Luisa Enrique, który spróbuje pokonać swojego rodaka na ławce szkoleniowej. Dla Mikela Artety to pierwszy finał Ligi Mistrzów. Czy już w debiucie uda mu się sięgnąć po trofeum? Sprawdź gdzie oglądać mecz PSG – Arsenal.

PSG – Arsenal: transmisja w TV

Spotkanie PSG – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1, gdzie rywalizację skomentują Przemysław Pełka i Michał Żyro. W TVP1 komentatorami będą Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

PSG – Arsenal: transmisja online

Spotkanie pomiędzy PSG a Arsenalem będzie także transmitowane w internecie za pośrednictwem aplikacji TVP Sport lub strony internetowej tvpsport.pl. Mecz obejrzysz także w serwisie streamingowym CANAL+ online.

PSG – Arsenal: kto wygra?

PSG – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują PSG, czego dowodzi kurs około 2.42. Z kolei wygraną Arsenalu możesz zagrać po kursie 3.10.

Paris Saint-Germain Arsenal 2.47 3.40 3.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 maja 2026 16:03

