Ruch może postawić na przyszłość. Młody talent na radarze

20:12, 29. maja 2026
Luka Pawlik
Źródło: Tadeusz Danisz (X)

Ruch Chorzów może pozyskać niebawem Macieja Jaroszewskiego. Ciekawe wieści na temat prawego defensora przekazał na platformie X dziennikarz Tadeusz Danisz.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Maciej Jaroszewski

Maciej Jaroszewski na celowniku Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów konsekwentnie buduje kadrę z myślą o przyszłości, stawiając na młodych zawodników, którzy mają rozwijać się w strukturach klubu. Jednym z takich piłkarzy ma być Maciej Jaroszewski, mogący dołączyć Nikodema Leśniaka-Paducha czy Jakua Jendryki.

Zawodnik ma za sobą niezły czas spędzony w szeregach Stali Stalowa Wola. 18-latek do tej ekipy trafił w styczniu tego roku ze Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Według informacji przekazanych na X między innymi przez dziennikarza Tadeusza Danisza, klub z Chorzowa mógłby widzieć w młodym obrońcy perspektywicznego zawodnika. Niebiescy na gracza mogą wyłożyć mniej więcej 250 tysięcy złotych, zasugerował żurnalista TVP 3 Katowice.

Decyzja w sprawie przyszłości piłkarza może wpisywać się w szerszą strategię 14-krotnych mistrzów Polski. Ruch ma mieć plan stawiania konsekwentnie na młodych zawodników i budowanie zespołu w oparciu o rozwój oraz długofalowe projekty sportowe.

Ogólnie w najbliższym czasie może w szeregach Chorzowian nie brajować decyzji kadrowych. Niemniej w przypadku Jaroszewskiego priorytetem pozostaje stabilizacja i regularna gra w zespole. W tym sezonie młody zawodnik wystąpił w 27 spotkaniach, notując w nich trafienie i trzy asysty.

