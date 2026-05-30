Niemcy – Finlandia: typy, kursy, zapowiedź (31.05.2026)

Niemcy zmierzą się z Finlandią w meczu towarzyskim, który zostanie rozegrany w Moguncji. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (31 maja) o godz. 20:45. Gospodarze przygotowują się do nadchodzącego mundialu.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Niemcy Finlandia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 maja 2026 18:23

Niemcy – Finlandia: typy bukmacherskie

Reprezentacja Niemiec podejmie Finlandię w meczu towarzyskim, który zostanie rozegrany w Moguncji. Dla podopiecznych Juliana Nagelsmanna będzie to ważny etap przygotowań do mistrzostw świata 2026, które zbliżają się wielkimi krokami. Nasi zachodni sąsiedzi w fazie grupowej zmierzą się z Curacao, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem.

Czterokrotni mistrzowie świata prezentują ostatnio bardzo dobrą formę, mogąc pochwalić się serią siedmiu kolejnych zwycięstw. Niemcy będą chcieli podtrzymać znakomitą passę przed rozpoczęciem mundialu. Mimo nieobecności kontuzjowanego Manuela Neuera gospodarze dysponują szeroką i niezwykle jakościową kadrą. Między słupkami zobaczymy Olivera Baumanna, który zastąpi doświadczonego bramkarza Bayernu Monachium.

Finlandia nie zdołała wywalczyć awansu na MŚ, dlatego spotkanie z jednym z europejskich gigantów będzie dla niej cenną okazją do zebrania doświadczenia. Drużyna Jacoba Friisa chce zaprezentować z dobrej strony, jednak trudno oczekiwać niespodzianki. Moim zdaniem gospodarze wygrają i zachowają czyste konto. Mój typ: Niemcy – Finlandia 2:0.

Paweł STS 6.75 Dokładny wynik – Niemcy – Finlandia 2⁚0 Zagraj w STS!

Niemcy – Finlandia: ostatnie wyniki

Ekipa Nagelsmanna podczas marcowego zgrupowania odniosła zwycięstwa nad Ghaną (2:0) w Stuttgarcie oraz nad Szwajcarią (4:3) w Bazylei. Jeszcze lepiej Niemcy zaprezentowali się w końcówce eliminacji mistrzostw świata. Niemcy rozgromili Słowację (6:0), pokonali Luksemburg (2:0) i wygrali z Irlandią Północną (1:0).

Finlandia ma za sobą zdecydowanie mniej udany okres. Na finiszu eliminacji przegrali z Maltą (0:1) oraz Holandią (0:4). Pewnym pozytywem było wysokie zwycięstwo nad Andorą (4:0) w meczu towarzyskim odniesione w listopadzie. W marcu zespół Friisa pokonał Nową Zelandię (2:0), a następnie uległ Republice Zielonego Przylądka po serii rzutów karnych.

Niemcy – Finlandia: historia

W ostatnich pięciu starciach Niemcy aż czterokrotnie remisowali z Finlandią. Ostatni mecz między tymi drużynami odbył się w sierpniu 2016 roku. W towarzyskiej potyczce w Monchengladbach Niemcy zwyciężyli (2:0), a na listę strzelców wpisali się Max Meyer oraz Mesut Ozil. Co istotne, Finlandia w historii jeszcze nigdy nie pokonała Niemiec.

Niemcy – Finlandia: kursy bukmacherskie

Nie żadnych wątpliwości, iż gospodarze przystępują do starcia w Moguncji w roli faworytów. Jeśli rozważasz zakład na zwycięstwo Niemców, to kurs w ofertach bukmacherów wynosi około 1.13. Natomiast zwycięstwo Finów można obstawić z kursem mniej więcej 18.00, a remis w granicach 8.00-9.00.

Niemcy Finlandia Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 maja 2026 18:23

Niemcy – Finlandia: przewidywane składy

Niemcy: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Nmecha, Pavlović – Karl, Musiala, Wirtz – Woltemade

Finlandia: Hradecky – Alho, Koski, Tenho – Skytta, Markhiev, Mahuta, Walta, Suhonen – Pohjanpalo, Antman

Niemcy – Finlandia: sonda

Kto wygra mecz? Niemcy

Będzie remis

Finlandia Niemcy

Będzie remis

Finlandia 0 Votes

Niemcy – Finlandia: transmisja meczu

Mecz towarzyski Niemcy – Finlandia zostanie rozegrany w niedzielę (31 maja) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna na antenie Polsat Sport 3 oraz w usłudze Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.