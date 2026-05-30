Oficjalnie: Miedź sięga po nowego zawodnika. Klub ogłosił ruch

10:39, 30. maja 2026
Luka Pawlik
Źródło: Goal.pl / Miedź Legnica

Miedź Legnica ogłosiła pozyskanie Kristiana Fucaka, który wzmocni linię ofensywną zespołu z Betclic 1. Ligi. Klub potwierdził transfer na swojej oficjalnej stronie internetowej.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kristian Fucak

Kristian Fucak nowym zawodnikiem Miedzi Legnica

Miedź Legnica poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o podpisaniu kontraktu z Kristianem Fucakiem. Nowy zawodnik legnickiej ekipy związał się z klubem dwuletnią umową, zawierającą opcję przedłużenia współpracy o kolejne dwanaście miesięcy.

Fucak to piłkarz o wyraźnie ofensywnym profilu, który może występować na kilku pozycjach w ataku. Jak podkreśla klub, zawodnik wyróżnia się przede wszystkim warunkami fizycznymi. Jest wysokim i silnym graczem, co daje mu przewagę w pojedynkach z obrońcami rywali. Dodatkowo jego atuty to dobra gra w powietrzu, szybkość oraz umiejętność dokładnego podania, co czyni go uniwersalnym elementem formacji ofensywnej.

Transfer ma na celu zwiększenie rywalizacji w ataku Miedzi oraz poszerzenie możliwości taktycznych sztabu szkoleniowego. Klub z Legnicy w ostatnich tygodniach aktywnie działa na rynku transferowym, starając się wzmocnić skład przed kolejnymi wyzwaniami ligowymi.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez oficjalną stronę internetową Miedzi, Fucak ma być zawodnikiem, który wniesie do zespołu nie tylko fizyczność, ale również elastyczność w grze ofensywnej. Dzięki swoim parametrom może być wykorzystywany zarówno jako klasyczny napastnik, jak i zawodnik wspierający ofensywę z głębi pola.

W klubie liczą, że nowy nabytek szybko odnajdzie się w drużynie i wzmocni rywalizację o miejsce w podstawowym składzie. Fucak dołącza do Miedzi z zamiarem regularnej gry i dalszego rozwoju, a jego kontrakt obowiązuje z możliwością przedłużenia, co daje klubowi elastyczność w planowaniu kadry na kolejne sezony.

