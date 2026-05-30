PSG – Arsenal: znamy składy na finał Ligi Mistrzów!

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem w wielkim finale Ligi Mistrzów, który w sobotę rozpocznie się o godzinie 18:00 w Budapeszcie. Stawką spotkania jest najbardziej prestiżowe klubowe trofeum w Europie, a obie drużyny przystępują do meczu w najsilniejszych składach.

Paryżanie w ubiegłym sezonie sięgnęli po upragniony triumf w Lidze Mistrzów, rozbijając w finale Inter Mediolan (5:0). Całkowicie zdominowali rywali i po raz pierwszy w historii klubu zdobyli najbardziej prestiżowe europejskie trofeum. W obecnych rozgrywkach PSG ponownie potwierdziło swoją siłę.

Przed finałem do kadry meczowej PSG wrócili kluczowi zawodnicy, jak Achraf Hakimi. Urazy wyleczyli również Ousmane Dembele oraz Nuno Mendes. Arsenal pod wodzą Mikela Artety również ma za sobą znakomity sezon. Kanonierzy zdobyli mistrzostwo Anglii. Dla londyńczyków będzie to szansa na historyczny sukces i pierwsze w historii zwycięstwo w tych rozgrywkach.

Trudno jednoznacznie wskazać faworyta finału w Budapeszcie. W ostatnich latach UEFA przyzwyczaiła kibiców, że finał Ligi Mistrzów rozpoczyna się o godzinie 21:00, jednak tym razem gwizdek sędziego Daniela Sieberta zabrzmi trzy godziny wcześniej.

Paris Saint-Germain – Arsenal: wyjściowe jedenastki

PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Kwaracchelia, Dembele, Doue

Arsenal: Raya – Hincapie, Gabriel, Saliba, Mosquera – Lewis-Skelly, Rice – Trossard, Odegaard, Saka – Havertz