Motor Lublin może stracić kolejnego zawodnika. Kluby z Anglii chcą obrońcę

Filip Luberecki na radarze QPR i Norwich City

Motor Lublin zakończył sezon PKO BP Ekstraklasy na 12. miejscu. W klubie już teraz dochodzi do przebudowy składu. Z drużyną pożegnał się już bramkarz Ivan Brkić, który przeniósł się do Legii Warszawa. Natomiast Michał Król zdecydował się na transfer do Wisły Płock. Dodatkowo wygasły kontrakty Renata Dadashova oraz Arkadiusza Najemskiego.

Coraz więcej mówi się również o przyszłości Filipa Lubereckiego. Jak ujawnił dziennikarz Pete O’Rourke, lewy obrońca Motoru przyciągnął uwagę klubów z Anglii. Wśród zainteresowanych wymienia się przede wszystkim Norwich City oraz Queens Park Rangers, które występują w Championship. Obie drużyny obserwują 21-letniego Polaka i rozważają możliwość jego pozyskania w letnim oknie transferowym.

Zainteresowanie Lubereckim systematycznie rośnie, a jego sytuacja kontraktowa może ułatwić ewentualny transfer. W umowie zawodnika znajduje się klauzula odstępnego wynosząca około 1,5 miliona euro. Defensor uchodzi za zawodnika dobrze wyszkolonego technicznie oraz wykazuje umiejętności wspierania akcji ofensywnych. Jego styl gry dobrze wpisuje się w wymagania klubów z Championship, które stawiają na aktywną grę bocznych defensorów.

Na początku 2023 roku Motor pozyskał Lubereckiego z Escoli Varsovia. Od tamtej pory obrońca rozegrał dla lubelskiego klubu 103 mecze, zdobył jedną bramkę i zanotował osiem asyst. W marcu ubiegłego roku Luberecki zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 21, w której ma już na koncie sześć występów. Jego umowa wygasa w grudniu 2027 roku.