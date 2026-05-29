Paris Saint-Germain – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (30.05.2026)

PSG - Arsenal: typy i kursy na finał Ligi Mistrzów UEFA, który odbędzie się w Budapeszcie. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

PSG – Arsenal: typy bukmacherskie

W sobotnim Ligi Mistrzów zagrają zespoły godne trofeum, o które przyjdzie im zagrać w Budapeszcie. Na Puskas Arenie zmierzą się aktualni mistrzowie Francji i Anglii. Pojedynek PSG kontra Arsenal zapowiada się niezwykle interesująco także z uwagi na fakt, że londyńczycy mogą wygrać puchar kosztem jego zdobywcy z minionej kampanii. Ponadto na ławkach trenerskich zasiądą dwaj Hiszpanie, a konkretnie Luis Enrique i Mikel Arteta. Który z nich wzniesie puchar w sobotni wieczór? Mój typ: obie drużyny strzelą.

PSG – Arsenal: ostatnie wyniki

Piłkarze PSG w zakończonym niedawno sezonie Ligue 1 obronili mistrzostwo Francji. W klasyfikacji końcowej uplasowali się sześć punktów nad RC Lens i to mimo porażki w ostatniej serii gier. W niej ekipa Luisa Enrique rozgrywała derbowy pojedynek z Paris FC, w którym prowadziła 1:0. Beniaminek zdołał jednak odwrócić losy spotkania i pokonał mistrza Francji 2:1.

Na porażkę w ostatniej kolejce Premier League nie pozwolił sobie Arsenal, który w całej kampanii 2025/2026 dał się pokonać w lidze angielskiej tylko pięciokrotnie, czyli od jeden raz mniej od PSG w Ligue 1. Kanonierzy wygrali aż 26 meczów, w tym ten ostatni na wyjeździe z Crystal Palace 2:1.

PSG – Arsenal: historia

W minionym sezonie kluby te zagrały ze sobą trzykrotnie. Arsenal skończył fazę ligową Ligi Mistrzów na trzeciej pozycji, między innymi dzięki pokonaniu u siebie PSG 2:0. Paryżanie nie bez problemów awansowali do fazy pucharowej. W niej pokazali jednak na co ich stać, czego dowodem był półfinałowy dwumecz z Kanonierami, wygramy łącznie 3:1 przez zespól ze stolicy Francji.

PSG – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują PSG, czego dowodzi kurs około 2.40. Z kolei wygraną Arsenalu możesz zagrać po kursie 3.10.

PSG – Arsenal: kto wygra?

PSG – Arsenal: przewidywane składy

Paris Saint-Germain: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres

PSG – Arsenal: transmisja meczu

Mecz PSG – Arsenal odbędzie się w sobotę (30 maja) o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1 oraz TVP1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online oraz aplikacji TVP Sport i stronie internetowej tvpsport.pl.

