Potwierdzone: Arka rozmawia z trenerem. Kibice dobrze znają to nazwisko

Arka Gdynia kontynuuje poszukiwania nowego szkoleniowca po spadku drużyny z PKO BP Ekstraklasy. Jednym z kandydatów do objęcia zespołu jest były trener Ruchu Chorzów.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Pertkiewicz

Dawid Szulczek poważnym kandydatem na nowego trenera Arki Gdynia

Arka Gdynia przygotowuje się do nowego rozdziału po nieudanym sezonie zakończonym spadkiem z PKO BP Ekstraklasy. Wiadomo już, że z klubem z końcem czerwca pożegna się Dariusz Banasik. Władze rozpoczęły natomiast poszukiwania trenera, który miałby poprowadzić zespół w walce o szybki powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wśród kandydatów wymienianych do objęcia stanowiska znajduje się Dawid Szulczek.

Jak informuje Weszlo, rozmowy pomiędzy klubem a 36-letnim szkoleniowcem rzeczywiście trwają. Potwierdził to prezes Arki, Wojciech Pertkiewicz. 50-latek odniósł się do spekulacji dotyczących przyszłości ławki trenerskiej w rozmowie z Pawłem Paczulem.

Działacz nie ukrywał, że nazwisko aktualnego asystenta Dawida Kroczka w Rakowie Częstochoiwa znajduje się na liście rozważanych kandydatów. – Potwierdzisz rozmowy z Dawidem Szulczkiem? – pytał dziennikarz. – Tak, rozmawiamy między innymi z nim – mówił Pertkiewicz.

Jednocześnie prezes klubu zaznaczył, że żadna decyzja nie została jeszcze podjęta i proces wyboru nowego trenera nadal trwa. – Czyli nie jest powiedziane, że to na 100 procent on będzie trenerem? – dopytywał Paczul. – Nie, nie jest – rzekł przedstawiciel Arki.

Szulczek pozostaje jednym z najbardziej interesujących młodych trenerów na polskim rynku. W przeszłości prowadził Wartę Poznań oraz Ruch Chorzów, zdobywając opinię szkoleniowca potrafiącego skutecznie pracować z ograniczonymi zasobami i rozwijać zawodników.

Arka zakończyła rozgrywki ligowe na 17. miejscu z dorobkiem 36 punktów. Do bezpiecznej pozycji zabrakło jej pięciu oczek. W klubie nie ukrywają, że celem na najbliższy sezon będzie szybki powrót do elity, dlatego wybór nowego szkoleniowca ma kluczowe znaczenie dla przyszłości zespołu.