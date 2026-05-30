Ndiaye opuści Pogoń? Trzy kluby zainteresowane Senegalczykiem! [NASZ NEWS]

Przed Pogonią Szczecin kilka zmian w kadrze na nowy sezon. Jednym z piłkarzy, który może opuścić Dumę Pomorza jest Mor Ndiaye. Z naszych ustaleń wynika, że interesują się nim trzy kluby. Ujawniamy nazwy!

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Mor Ndiaye

Kilku może odejść

Pogoń Szczecin uratowała ligowy byt w ostatnich tygodniach ligi i teraz szykuje kadrę na nowy sezon. W ostatnich dniach dotarły do nas wieści, że klub mogą opuścić bramkarz i napastnik, ale na tym nie koniec zmian.

Już wcześniej pisaliśmy o tym, że kilku piłkarzy, którym kończą się kontrakty może liczyć na oferty przedłużenia. Są też jednak tacy, których klub może pożegnać. W tym gronie znajduje się Mor Ndiaye.

To nie był jego sezon

25-letni defensywny pomocnik z Senegalu nie ma za sobą udanego sezonu. Zagrał w 17 meczach, w których zdobył jedną bramkę. A że ta pozycja w Pogoni jest dobrze zabezpieczona, to przyszłość afrykańskiego gracza jest raczej poza Szczecinem.

Z naszych informacji wynika, że Senegalczykiem zainteresowały się trzy kluby. Pierwszym jest turecki Antalyaspor, drugi to grecki Atromitos, a trzeci to Szerif Tyraspol, a więc najbardziej utytułowany klub z Mołdawii.

Wprawdzie Ndiaye ma kontrakt z Pogonią do lata 2027 roku (z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy), ale łatwo sobie wyobrazić, że w przypadku skonkretyzowania oferty z któregokolwiek wymienionego klubu Duma Pomorza nie będzie mu robiła problemów z odejściem.