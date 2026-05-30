Siemieniec odejdzie za granicę?! Ten kierunek raczej odpada

16:15, 30. maja 2026
Wojciech Mazurek
Adrian Siemieniec niedawno przedłużył kontrakt, ale jego przyszłość to duży znak zapytania. Ostatnio łączono go z ligą duńską. Piotr Koźmiński, dziennikarz Goal.pl odniósł się do tych plotek na kanale Meczyki.pl.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Siemieniec łączony z ligą duńską, ale nikt z topu nie szuka trenera

Jagiellonia Białystok stoi w obliczu poważnych zmian na kluczowych stanowiskach. Wiadomo, że z klubem pożegna się Łukasz Masłowski. Kontrakt dyrektora sportowego zostanie rozwiązany wraz z dniem 30 czerwca 2026 roku. Niepewna pozostaje także przyszłość Adriana Siemieńca. Szkoleniowiec niedawno podpisał nową umowę, ale cały czas jest łączony z zagranicznymi klubami.

W ostatnich dniach jego nazwisko było przymierzane do jednego z duńskich klubów. To już kolejny potencjalny kierunek po Belgii i Holandia, które były wymieniane w przeszłości. Do tematu przenosin 34-letniego szkoleniowca odniósł się Piotr Koźmiński, dziennikarz Goal.pl. Na kanale Meczyki.pl ujawnił, że zaprzyjaźniony ekspert z Danii powiedział mu, że nikt z topu nie szuka trenera.

Co do Adriana Siemieńca, żeby nie złapać za słówko. Kręci się niby temat Danii. Zapytałem kolegę dziennikarza z Danii, czy jakiś topowy klub szuka trenera, to powiedział, że nie bardzo – powiedział Piotr Koźmiński, dziennikarz Goal.pl na kanale Meczyki.pl.

Trudno więc wyrokować, czy była to jedynie zwykła plotka, czy może Siemieniec znajduje się w orbicie zainteresowań jednego ze słabszych zespołów. Trzeba pamiętać, że trener podpisując nowy kontrakt, zagwarantował sobie pewne zapisy, które umożliwiają mu odejście za granicę. Z Jagiellonią Białystok jest związany od kwietnia 2023 roku. Wygrał mistrzostwo i superpuchar Polski.

