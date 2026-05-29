Polonia Warszawa zwolni trenera! Wytypowano potencjalnego następcę

Piotr Stokowiec może zastąpić Mariusza Pawlaka w Polonii

Polonia Warszawa w zakończonych dla siebie już rozgrywkach walczyła o awans do PKO Ekstraklasy. Drużyna ze stolicy właściwie rzutem na taśmę zdołała zakwalifikować się do baraży, zajmując w nich szóste miejsce. To oznaczało, że los złączył ich z Wieczystą Kraków w półfinałowej rywalizacji. Ta okazała się dla nic niekorzystna, bowiem drużyna Kazimierza Moskala wygrał 2:1, awansując tym samym do finału baraży.

To oznacza, że Polonia kolejny sezon spędzi na zapleczu elity i zapewne w nowych rozgrywkach znów spróbuje awansować. Najpewniej będzie próbował to uczynić już inny szkoleniowiec. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, z klubem pożegna się Mariusz Pawlak, a więc dotychczasowy szkoleniowiec Czarnych Koszul. Poza tym zwolniony może zostać także dyrektor sportowy – Piotr Kosiorowski.

Jak przekazał dziennikarz, Polonia ma już wytypowanego jednego z potencjalnych kandydatów na następcę. Jest nim Piotr Stokowiec, który ostatnio pracował w Pogoni Grodzisk Mazowiecki, a w przeszłości prowadził już ekipę ze stolicy na poziomie PKO Ekstraklasy. Z pewnością byłby to ciekawy powrót szkoleniowca, który ostatnio z beniaminkiem notował całkiem przyzwoite wyniki.

