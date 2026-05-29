Wieczysta Kraków szykuje wielki transfer. 47-krotny reprezentant Polski na celowniku

Wieczysta Kraków jest zainteresowana Karolem Linettym - informuje Mateusz Miga w "TVP Sport". 31-latek po sezonie odchodzi z tureckiego Kocaelisporu.

Karol Linetty na radarze Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków w ostatnich latach przyzwyczaiła kibiców do tego, że nie boi się sięgać po znane nazwiska z bogatym doświadczeniem. W obecnym projekcie Kazimierza Moskala ważne role odgrywają m.in. Michał Pazdan, Kamil Pestka czy Mikkel Maigaard, który jeszcze niedawno występował w Cracovii.

Żółto-Czarni są również o krok od awansu do PKO BP Ekstraklasy. W pierwszym meczu barażowym Krakowianie pokonali Polonię Warszawa (3:2), a bohaterem spotkania został Stefan Feiertag, autor dwóch bramek. W decydującym starciu Wieczysta zmierzy się z Chrobrym Głogów, który wyeliminował ŁKS Łódź po serii rzutów karnych.

Tymczasem klubowe władze już teraz intensywnie analizują rynek transferowy pod kątem kolejnego sezonu. Jak podaje Mateusz Miga, w kręgu zainteresowań Wieczystej znajduje się Karol Linetty. 31-letni pomocnik może rozważyć powrót na polskie boiska, a jego nazwisko pojawiało się już wcześniej na listach życzeń Lecha Poznań czy Widzewa Łódź.

Linetty to 47-krotny reprezentant Polski, który ma na swoim koncie bogatą karierę zagraniczną. Ostatnio występował w tureckim Kocaelisporze, w którym rozegrał 28 meczów i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca i będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu.

Wcześniej pomocnik przez wiele lat grał we Włoszech. Przez cztery sezony był zawodnikiem Sampdorii Genua, a następnie trafił do Torino FC. Na boiskach Serie A uzbierał w sumie 255 spotkań, w których zdobył 14 bramek.