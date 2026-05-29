Wieczysta Kraków szykuje wielki transfer. 47-krotny reprezentant Polski na celowniku

13:51, 29. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TVP Sport

Wieczysta Kraków jest zainteresowana Karolem Linettym - informuje Mateusz Miga w "TVP Sport". 31-latek po sezonie odchodzi z tureckiego Kocaelisporu.

Kazimierz Moskal
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Karol Linetty na radarze Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków w ostatnich latach przyzwyczaiła kibiców do tego, że nie boi się sięgać po znane nazwiska z bogatym doświadczeniem. W obecnym projekcie Kazimierza Moskala ważne role odgrywają m.in. Michał Pazdan, Kamil Pestka czy Mikkel Maigaard, który jeszcze niedawno występował w Cracovii.

Żółto-Czarni są również o krok od awansu do PKO BP Ekstraklasy. W pierwszym meczu barażowym Krakowianie pokonali Polonię Warszawa (3:2), a bohaterem spotkania został Stefan Feiertag, autor dwóch bramek. W decydującym starciu Wieczysta zmierzy się z Chrobrym Głogów, który wyeliminował ŁKS Łódź po serii rzutów karnych.

Tymczasem klubowe władze już teraz intensywnie analizują rynek transferowy pod kątem kolejnego sezonu. Jak podaje Mateusz Miga, w kręgu zainteresowań Wieczystej znajduje się Karol Linetty. 31-letni pomocnik może rozważyć powrót na polskie boiska, a jego nazwisko pojawiało się już wcześniej na listach życzeń Lecha Poznań czy Widzewa Łódź.

Linetty to 47-krotny reprezentant Polski, który ma na swoim koncie bogatą karierę zagraniczną. Ostatnio występował w tureckim Kocaelisporze, w którym rozegrał 28 meczów i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca i będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu.

Wcześniej pomocnik przez wiele lat grał we Włoszech. Przez cztery sezony był zawodnikiem Sampdorii Genua, a następnie trafił do Torino FC. Na boiskach Serie A uzbierał w sumie 255 spotkań, w których zdobył 14 bramek.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości