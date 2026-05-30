Real poznał zamiary pomocnika. Jest łączony z ligowym rywalem

Dani Ceballos ma zamiar opuścić Real Madryt. Jak podaje AS, zawodnik ponownie znalazł się na liście życzeń Realu Betis.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Dani Ceballos opuści Real Madryt? Może wrócić do byłego klubu

Dani Ceballos ma za sobą nieudany sezon w barwach Realu Madryt. 29-latek nie miał zbyt wielu okazji do gry. Rozegrał w sumie tylko 826 minut w 23 meczach. Po zmniejszeniu jego roli na boisku, rozstanie z zespołem wydaje się przesądzone.

Tę Sytuację chce wykorzystać Real Betis, który już od dłuższego czasu monitoruje sytuację swojego wychowanka. Według źródła zielono-biali nie podjęli jeszcze konkretnych kroków, ale temat powrotu pomocnika stał się realny.

Sam piłkarz nigdy nie ukrywał swojego przywiązania do ekipy z Sewilli i chętnie ponownie założy charakterystyczną koszulkę. Atrakcyjność takiego transferu zwiększa też perspektywa gry w Lidze Mistrzów, gdyż ekipa Manuela Pellegriniego zajęła 5. miejsce w lidze.

Pomimo wielkich chęci z obu stron, główną przeszkodą pozostają finanse. Kontrakt pomocnika wygasa w 2027 roku, stąd też Los Blancos nie puszczą go za darmo.

Z kolei andaluzyjski klub musi najpierw zbilansować swój budżet poprzez sprzedaż kilku obecnych zawodników. Natomiast dzięki powrotowi do Ligi Mistrzów klub zyska dodatkowe środki finansowe, które mogą pomóc w zrealizowaniu tej hitowej transakcji.

Zobacz także: Real chce Fernandeza, ale ma plan B! To także byłby wielki transfer