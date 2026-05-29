Kto wygra Ligę Mistrzów? Kupon solo na finał Champions League

W sobotę 30 maja odbędzie się najważniejsze starcie klubowego sezonu piłkarskiego, a mianowicie finał Ligi Mistrzów UEFA. W tym roku o puchar powalczą zespoły PSG oraz Arsenalu. Która z tych ekip okaże się zwycięzcą? Co przy okazji tego starcia warto obstawić u bukmachera? Przeczytaj poniższy tekst i sprawdź moją propozycję kuponu solo.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Declan Rice oraz Joao Neves

Paris Saint-Germain FC vs Arsenal FC

Finałowe starcie Ligi Mistrzów UEFA odbędzie się na Puskas Arenie w Budapeszcie, a jego pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 18:00. Arbitrem tego pojedynku będzie Niemiec, Daniel Siebert. Po raz ostatni drużyny te grały ze sobą w półfinale ubiegłorocznej edycji Champions League. Wówczas górą byli Paryżanie, którzy zwyciężyli wpierw 1:0 w Londynie, a potem 2:1 na własnym obiekcie.

PSG: obronić „uszatkę” i być jak Real

Les Parisiens stają dziś przed szansą na obronę trofeum za zwycięstwo Ligi Mistrzów. Klub ze stolicy Francji półtorej dekady od przejęcia przez szejków z Kataru czekał na pierwszy tryumf w Champions League, a gdy już udało się wypełnić cel, ma teraz szansę pójść za ciosem i wygrać te rozgrywki po raz kolejny. Ostatnią drużyną, której udało się obronić tzw. uszatkę, był Real Madryt, który dokonał tego aż dwukrotnie, wygrywając w latach 2016-2018. Ekipa trenera Luisa Enrique zanotowała – podobnie jak przed rokiem – powolny i niemrawy start, plasując się w fazie ligowej poza czołową ósemką, lecz na wiosnę nabrała rozpędu i pokonywała kolejnych rywali. Tym razem na liście skalpów Paryżan są Monaco, Chelsea, Liverpool oraz Bayern Monachium. Jest to ekipa o ogromnym potencjale w ofensywie, który pokazała, aplikując Bayernowi w pierwszym meczu półfinałowym aż pięć goli. W ubiegłym roku w finale PSG również zdobyło aż pięć bramek. Dziś jednak o powtórzenie tego wyczynu będzie mu niezmiernie trudno.

Arsenal:

Dla Kanonierów kampania 2025/26 ma szansę być przełomowa. Udało się bowiem – po aż 22 latach oczekiwania – zdobyć upragnione mistrzostwo Anglii, wygrywając batalię z Manchesterem City na ostatniej prostej. Teraz podopieczni Mikela Artety staną przed szansą na pierwszy w historii tryumf w Lidze Mistrzów. Arsenal ma za sobą jeden występ w finale tych rozgrywek i miał on miejsce w 2006 roku, kiedy to przegrał 1:2 z Barceloną. W przeciwieństwie do Paryżan, Arsenal kapitalnie rozpoczął zmagania w tym sezonie, ponieważ zanotował komplet ośmiu zwycięstw podczas fazy ligowej. Następnie nieco spuścił z tonu, lecz nie na tyle, by wypaść z rywalizacji, a ostatnie tygodnie w jego wykonaniu to wyraźne nawiązanie do pierwszej części zmagań. Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że w finale Ligi Mistrzów spotkają się zespoły, które w pełni na to zasłużyły, a na dodatek prezentują dobrą formę.

Paris Saint-Germain Arsenal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 maja 2026 22:47

Co obstawiam?

W teorii delikatnymi faworytami tej rywalizacji będą Paryżanie. W ostatnich tygodniach zespół ten wszedł na swoje maksymalne obroty, dlatego trudno spodziewać się dziś po nim słabego występu. Arsenal jednak w poprzednich meczach wrócił do bardzo skutecznej gry, na co dowodem jest seria pięciu zwycięstw z rzędu. Granie na strony w tym przypadku będzie więc bardzo ryzykowne. Obstawiając do starcie, w mojej ocenie warto zajrzeć do Superbets, gdzie dostępna jest kombinacja zakładów na powyżej 8.5 celnego strzału, powyżej 2.5 spalonego oraz powyżej 1.5 gola. Jedni i drudzy mają niesamowity potencjał w ofensywie, dlatego bardzo możliwe, że będą często transportować piłkę pod bramkę rywala, co ma prawo poskutkować zarówno celnymi strzałami i spalonymi, jak i minimum dwiema bramkami. Szanse na powodzenie takiego zakładu są moim zdaniem duże, więc dostępny kurs w wysokości 2.60 dobrze pasuje jako samodzielny kupon solo.

Mój kupon na sobotę 30 maja

