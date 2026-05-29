Czołowy polski klub chce Krzyżanowskiego. Szybka decyzja Wisły Kraków! [NASZ NEWS]

Wisła Kraków po awansie szykuje zespół na nowy sezon. Część piłkarzy odeszła, część przedłużyła umowy, a na niektórych chrapkę mają inne kluby. Tak jest w przypadku Jakuba Krzyżanowskiego. W ostatnich dniach chciał go pozyskać czołowy polski klub. Ujawniamy szczegóły!

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Krzyżanowski

Cztery lata i wystarczy

Wisła Kraków spędziła na zapleczu Ekstraklasy cztery lata, ale to już przeszłość. „Biała Gwiazda” w bardzo dobrym stylu awansowała do elity i buduje zespół na nowy sezon. Oczywiście, co normalne, kadra nieco się będzie różnić od tej z ostatnich rozgrywek, ale rewolucji nie będzie.

Kilku piłkarzy i trener Mariusz Jop przedłużyli umowy, ale na niektórych piłkarzy chrapkę mają inne kluby. Tak jest w przypadku Jakuba Krzyżanowskiego. Już w poprzednich okienkach „nastawali” na niego Czesi. Najpierw był to Banik Ostrawa, a niedawno Sigma Ołumuniec. Wisła odmówiła.

Górnik podjął konkretne działania

Ale… Z naszych informacji wynika, że na naszych południowych sąsiadach zainteresowanie tym graczem się nie kończy. W ostatnich dniach próbę pozyskania lewego obrońcy „Białej Gwiazdy” podjął Górnik Zabrze!

Krzyżanowski wpisuje się idealnie w typ piłkarza, którego poszukują zabrzanie. A o tym jakich graczy preferują w letnim okienku transferowym wicemistrzowie Polski informowaliśmy już kilka tygodni temu.

Jeśli chodzi o Krzyżanowskiego, to zdobywca Pucharu Polski na zainteresowaniu nie poprzestał. Klub ze Śląska zwrócił się do Wisły z oficjalną propozycją wykupu tego zawodnika, ale usłyszał trzy słowa: „nie na sprzedaż”.

Królewski chce zatrzymać młodzież

20-letni piłkarz ma umowę z krakowskim klubem do lata 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Jak widać, Jarosław Królewski nie zamierza się pozbywać młodych polskich „perełek” jak właśnie Krzyżanowski czy Kuziemka przed pierwszym sezonem po powrocie do Ekstaklasy.

W ostatnim sezonie 1. ligi Krzyżanowski rozegrał 30 spotkań, w których strzelił jedną bramkę i zaliczył pięć asyst.