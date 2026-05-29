Czołowy polski klub chce Krzyżanowskiego. Szybka decyzja Wisły Kraków! [NASZ NEWS]

20:49, 29. maja 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków po awansie szykuje zespół na nowy sezon. Część piłkarzy odeszła, część przedłużyła umowy, a na niektórych chrapkę mają inne kluby. Tak jest w przypadku Jakuba Krzyżanowskiego. W ostatnich dniach chciał go pozyskać czołowy polski klub. Ujawniamy szczegóły!

Jakub Krzyżanowski
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Krzyżanowski

Cztery lata i wystarczy

Wisła Kraków spędziła na zapleczu Ekstraklasy cztery lata, ale to już przeszłość. „Biała Gwiazda” w bardzo dobrym stylu awansowała do elity i buduje zespół na nowy sezon. Oczywiście, co normalne, kadra nieco się będzie różnić od tej z ostatnich rozgrywek, ale rewolucji nie będzie.

Kilku piłkarzy i trener Mariusz Jop przedłużyli umowy, ale na niektórych piłkarzy chrapkę mają inne kluby. Tak jest w przypadku Jakuba Krzyżanowskiego. Już w poprzednich okienkach „nastawali” na niego Czesi. Najpierw był to Banik Ostrawa, a niedawno Sigma Ołumuniec. Wisła odmówiła.

Górnik podjął konkretne działania

Ale… Z naszych informacji wynika, że na naszych południowych sąsiadach zainteresowanie tym graczem się nie kończy. W ostatnich dniach próbę pozyskania lewego obrońcy „Białej Gwiazdy” podjął Górnik Zabrze!

Krzyżanowski wpisuje się idealnie w typ piłkarza, którego poszukują zabrzanie. A o tym jakich graczy preferują w letnim okienku transferowym wicemistrzowie Polski informowaliśmy już kilka tygodni temu.

Jeśli chodzi o Krzyżanowskiego, to zdobywca Pucharu Polski na zainteresowaniu nie poprzestał. Klub ze Śląska zwrócił się do Wisły z oficjalną propozycją wykupu tego zawodnika, ale usłyszał trzy słowa: „nie na sprzedaż”.

Królewski chce zatrzymać młodzież

20-letni piłkarz ma umowę z krakowskim klubem do lata 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Jak widać, Jarosław Królewski nie zamierza się pozbywać młodych polskich „perełek” jak właśnie Krzyżanowski czy Kuziemka przed pierwszym sezonem po powrocie do Ekstaklasy.

W ostatnim sezonie 1. ligi Krzyżanowski rozegrał 30 spotkań, w których strzelił jedną bramkę i zaliczył pięć asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości