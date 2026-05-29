Wisła wraca, ale napięcie nie znika. Kulisy mogą zaskoczyć kibiców

16:09, 29. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  Przegląd Sportowy Onet / Ofensywni / Piotr Wołosik

Wisła Kraków po awansie do PKO BP Ekstraklasy wciąż mierzy się z ogromnym problemem kibicowskim. Spór dotyczący wpuszczania fanów Białej Gwiazdy wchodzi teraz na nowy poziom.

Jarosław Królewski
fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Ekstraklasa dostała problem. Wszystko kręci się wokół Wisły

Wisła Kraków wraca do PKO BP Ekstraklasy, ale razem z nią do elity trafia również jeden z największych konfliktów kibicowskich ostatnich lat. Po awansie Białej Gwiazdy odpowiedzialność za ewentualne reakcje wobec klubów niewpuszczających fanów gości przejdzie z Polskiego Związku Piłki Nożnej na Ekstraklasę S.A.

Jak podkreślił Piotr Wołosik z podcastu „Ofensywni” na kanale Przeglądu Sportowego Onet, sytuacja wokół kibiców Wisły wciąż pozostaje bardzo napięta. Dziennikarz przyznał, że docierają do niego niepokojące sygnały ze środowisk kibicowskich i niewiele wskazuje na szybkie zakończenie konfliktu.

Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie ogromne kontrowersje wywołała sytuacja przed meczem ze Śląskiem Wrocław. Kibice ekipy z Krakowa nie zostali wpuszczeni na stadion, w efekcie Wisła nie pojechała na spotkanie i otrzymała walkower. Później Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN ukarała WKS grzywną w wysokości miliona złotych.

Według Wołosika teraz PZPN będzie mógł jedynie obserwować rozwój wydarzeń z boku. Problem spadnie natomiast bezpośrednio na Ekstraklasę S.A., która stanie przed koniecznością podjęcia zdecydowanych działań. Dziennikarz uważa, że kibice Wisły powinni być wpuszczani na stadiony rywali i apeluje o zakończenie całego konfliktu.

Nie brakuje też spekulacji dotyczących terminarza nowego sezonu. Łukasz Olkowicz zasugerował, że dobrym rozwiązaniem byłoby już w pierwszej kolejce zestawić mecz Śląska Wrocław z Wisłą Kraków. Z kolei Wołosik ujawnił, że pojawiają się nawet zakłady dotyczące terminu spotkania Legii Warszawa z Białą Gwiazdą.

