Tomczyk wraca na ławkę. W tym klubie ma pracować

Łukasz Tomczyk po finale Pucharu Polski stracił pracę w Rakowie Częstochowa. Z ustaleń serwisu Meczyki.pl wynika, że jest blisko nowego klubu. W przyszłym sezonie ma przejąć Odrę Opole.

Łukasz Tomczyk w sezonie 2025/2026 prowadził dwie drużyny. Rozgrywki rozpoczął z Polonią Bytom na poziomie Betclic 1. Ligi. Natomiast w grudniu tamtego roku przejął schedę po Marku Papszunie w Rakowie Częstochowa. Przygoda z zespołem Medalików nie trwała jednak zbyt długo. Na początku maja stracił pracę po porażce z Górnikiem Zabrze w STS Pucharze Polski.

„Wielu zawodników było niezadowolonych z tego, że nie są brani pod uwagę przy ustalaniu składu. To był problem, z którym zderzył się trener Tomczyk. Miał za dużo zawodników do dyspozycji. To młody trener, który wciąż się uczy. Być może należało zapewnić mu mniejszą kadrę, by każdy zawodnik czuł się potrzebny” – opowiadał o zwolnieniu Tomczyka dyrektor Rakowa, Artur Płatek.

Tomczyk prowadził Raków w 17 meczach. Jego bilans to 6 zwycięstw, 5 remisów i 6 porażek. Długo na bezrobociu jednak nie będzie. Wszystko wskazuje na to, że 37-latek w najbliższym czasie wróci do pracy, a także na poziom Betclic 1. Ligi. Meczyki.pl poinformowały, że ma zostać trenerem Odry Opole. W tym sezonie Niebiesko-Czerwoni skończą rozgrywki w środku tabeli. Na kolejkę przed końcem zajmują 11. miejsce z dorobkiem 44 punktów. W ostatnim meczu pod wodzą Piotra Plewnii zagrają z Polonią Warszawa.